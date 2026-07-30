/सरकारी स्कूलों के बच्चों को चिकन बिरयानी खिलाएंगे थलपति विजय? मिड-डे मील से उपमा-रवा की छुट्टी वाला प्लान

Chicken Biryani in Tamil Nadu Government Schools: तमिलनाडु सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चिकन बिरयानी खिलाने की तैयारी में है. मिड-डे मील योजना के तहत अब बच्चों की थाली में हफ्ते में एक दिन गरमा-गरम चिकन बिरयानी परोसी जा सकती है. इस कदम का मकसद बच्चों को बेहतर पोषण देना और स्कूल के खाने को उनके लिए स्वादिष्ट बनाना है.
राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के सामने यह प्रस्ताव रखा है. फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है. अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो यह देश की सबसे पुरानी स्कूल पोषण योजना में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होगा.
हालांकि, इस पर अंतिम फैसला समाज कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा, जो पूरे राज्य में इस योजना को चलाता है.
सिर्फ दोपहर के भोजन में बिरयानी ही नहीं, बल्कि सरकार सुबह दिए जाने वाले नाश्ते के मेन्यू में भी बड़ा सुधार करने जा रही है. मंत्री राजमोहन ने बताया कि वर्तमान में प्रति छात्र नाश्ते का बजट लगभग ₹15 है. सरकार की योजना है कि रोज-रोज दिए जाने वाले गेहूं के उपमा और रवा उपमा जैसे पारंपरिक व्यंजनों को हटाकर उनकी जगह बच्चों की पसंद के अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और नएपन लिए हुए व्यंजन शामिल किए जाएं.
शिक्षा मंत्री राजमोहन अरुमुगम ए ने इस प्रस्ताव को लेकर कहा, 'के. कामराज ने मिड-डे मील योजना की नींव रखी थी, कलैग्नार एम. करुणानिधि ने इसमें अंडे शामिल किए, एमजीआर (MGR) ने इसे पौष्टिक भोजन कार्यक्रम में बदला और जयललिता ने पूरे हफ्ते अंडे बांटने की व्यवस्था का विस्तार किया. ठीक उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरी इच्छा है कि हम अपने सरकारी स्कूलों के बच्चों को हफ्ते में एक दिन चिकन बिरयानी परोसें.'
शिक्षा मंत्री राजमोहन ने सरकारी स्कूलों पर खर्च को राज्य के भविष्य में निवेश बताते हुए कहा, 'यह ज्ञान में निवेश है, जिसका उद्देश्य भविष्य के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को तैयार करना है.' उन्होंने आगे कहा कि निधि रोकना तमिलनाडु के भविष्य को खतरे में डालता है और 'बिल्कुल अस्वीकार्य' है.
तमिलनाडु में पहली से दसवीं कक्षा के बच्चों को दोपहर का खाना (मिड-डे मील) दिया जाता है. इससे सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 40 लाख बच्चों को फायदा मिलता है. वहीं, पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए सुबह के नाश्ते की योजना है, जिससे लगभग 32 लाख बच्चे लाभ उठा रहे हैं. अब अगर दोपहर के खाने की योजना 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी लागू कर दी जाती है, तो करीब 8 लाख और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा.