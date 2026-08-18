/अब तीसरे बच्चे पर मिलेगी पूरे 1 साल की मैटरनिटी लीव, इस राज्य सरकार का बड़ा ऐलान

तमिलनाडु ने सालों से अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी की है. साल 2011 में यहां 90 दिनों के प्रावधान को बढ़ाकर 6 महीने किया गया था, जिसके बाद साल 2016 में इसे 9 महीने किया गया. अब इसे बढ़ाकर 3 बच्चे होने पर सराकरी कर्मचारी महिलाओं को 365 दिनों की मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधनों के मुताबिक, जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के पहले से ही 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं वे वर्तमान में पूरे वेतन के साथ 12 हफ्ते या 84 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं. नई घोषणा के मुताबिक, 1 साल के मैटरनिटी लीव की सुविधा तीसरे बच्चे पर भी लागू होगी. विधानसभा में की गई घोषणा को लागू करने के लिए जल्द ही एक सरकारी आदेश जारी किया जाएगा.