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अब तीसरे बच्चे पर मिलेगी पूरे 1 साल की मैटरनिटी लीव, इस राज्य सरकार का बड़ा ऐलान

Tamil Nadu Govt New Maternity Leave Rule: मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने मैटरनिटी लीव पर बड़ी घोषणा की है. इसके तहत राज्य सरकार में काम करने वाली महिलाओं को उनके तीसरे बच्चे के लिए पूरे 1 साल का मातृत्व अवकाश मिलेगा.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 18, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:56 PM IST
अब तीसरे बच्चे पर मिलेगी पूरे 1 साल की मैटरनिटी लीव, इस राज्य सरकार का बड़ा ऐलान

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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