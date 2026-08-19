/तमिलनाडु में बढ़ी दूध खरीद की कीमत, विधायकों को मिलेगा कार, फ्यूल और मेंटेनेंस का खर्च

Tamilnadu Milk Supply: तमिलनाडु में दूध खरीदने की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा के नियम 110 के तहत राज्य में दूध खरीद की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की. इस बढ़ोतरी के साथ खरीद की कीमत 41 रुपये प्रति लीटर हो गई है.
मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने बयान में कहा, 'हमारी परंपरा की महानता यह है कि हम गाय को पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि गाय न सिर्फ अपने बछड़े के लिए, बल्कि इंसानों और कई अन्य जीवों के लिए भी दूध देती है, जिससे जीवन चलता है.'
उन्होंने कहा,'तमिलनाडु में 8,800 दूध सहकारी समितियों के जरिए 3.16 लाख दूध उत्पादक हर दिन 34 लाख लीटर दूध की सप्लाई करते हैं. 'आविन' के जरिए हर दिन ग्राहकों को 31 लाख लीटर दूध बांटा जाता है. 4.3 प्रतिशत फैट और 8.2 प्रतिशत सॉलिड-नॉट-फैट (एसएनएफ) दूध के लिए नवंबर 2022 से 35 प्रति लीटर की खरीद कीमत है. इसमें 3 रुपये प्रति लीटर का राज्य प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे कुल खरीद कीमत 38 रुपये प्रति लीटर हो जाती है.'
सीएम जोसेफ ने कहा कि पिछली सरकार ने दूध उत्पादकों की कड़ी मेहनत और बढ़ती मजदूरी लागत पर ठीक से ध्यान नहीं दिया था. उन्होंने उत्पादकों के लिए खरीद कीमत बढ़ाने के बारे में भी नहीं सोचा. गंभीर आर्थिक मुश्किलों के बावजूद हमारी सरकार का यह फर्ज है कि वह दूध उत्पादकों की आजीविका पर ध्यान दे और उनकी नेक कोशिशों को देखते हुए खरीद कीमत बढ़ाए.
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, "प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियों को दूध देने वाले 3.16 लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने सहकारी समितियों के जरिए खरीद कीमत में एक रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने और सरकारी प्रोत्साहन को 3 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला किया है. इस तरह, कुल खरीद कीमत 38 रुपये से बढ़कर 41 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी. उन्होंने कहा कि खरीद कीमत में इस बढ़ोतरी से सरकार पर हर महीने 30 रुपये करोड़ और हर साल 360 रुपये करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा.
इसके अलावा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने राज्य के विधायकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है. राज्य के सभी 234 विधायकों को कार और फ्यूल व मेंटेनेंस के खर्च के लिए अलाउंस मिलेगा.
सीएम ने कहा कि विधायकों को उनके चुनाव क्षेत्र से जुड़े कामों में मदद के लिए सरकारी गाड़ी मिलेगी. सीएम ने कहा,'विधायकों को लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर अपने चुनाव क्षेत्रों में जाना पड़ता है. सरकारी गाड़ी से पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन सुनिश्चित होगा.'
तमिलनाडु सरकार ने कहा कि मौजूदा विधानसभा में कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुने गए हैं और साधारण बैकग्राउंड से आते हैं. विजय ने कहा कि जन-प्रतिनिधि के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए उन्हें कार की ज़रूरत है. ह घोषणा तब हुई जब VCK विधायक जोथीमनी ने कहा कि ज़रूरी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के बिना विधायक ठीक से काम नहीं कर सकते और उनके लिए कारों की मांग की.
विजय सरकार ने विधायकों के लिए ड्राइवर, ईंधन और कार के रखरखाव के खर्च के तौर पर हर महीने 75,000 रुपये का भत्ता देने का भी ऐलान किया है.
इसके अलावा, विधायकों को अब सरकारी कामकाज के लिए सेक्रेटरी रखने के लिए 25,000 रुपये का सरकारी अनुदान भी मिलेगा.
साथ ही, विजय सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए हेल्थ कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की है.