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तमिलनाडु में होटल पॉलिटिक्‍स चालू...बीजेपी गेम में नहीं होकर भी कर सकती है 'खेल' खराब!

तमिलनाडु में एक्‍टर विजय को भले ही कांग्रेस समर्थन देने के लिए राजी दिख रही है लेकिन बहुमत से 10 कदम दूर थलापति की राह इतनी भी आसान नहीं है.

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 06, 2026, 10:56 AM IST
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तमिलनाडु में होटल पॉलिटिक्‍स चालू...बीजेपी गेम में नहीं होकर भी कर सकती है 'खेल' खराब!

तमिलनाडु में एक्‍टर विजय को भले ही कांग्रेस समर्थन देने के लिए राजी दिख रही है लेकिन बहुमत से 10 कदम दूर थलापति की राह इतनी भी आसान नहीं है. 234 में से 108 सीट जीतने वाली विजय की पार्टी टीवीके को बहुमत के लिए 10 विधायकों के समर्थन की दरकार है. डीएमके गठबंधन से छटककर कांग्रेस अपनी जीती हुई 5 सीटों का समर्थन देने को तो तैयार है लेकिन फिर भी 5 की कमी रह जाएगी. 

दरअसल दिक्‍कत ये आ रही है कि कांग्रेस के अलावा वीसीके, सीपीएम, सीपीआई, एमडीएमके इत्‍यादि जितने भी छोटे दल हैं वो सब चुनावों में स्‍टालिन के नेतृत्‍व वाले डीएमके का हिस्‍सा थे. दो सीट जीतने वाली वीसीके ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि वो डीएमके का साथ नहीं छोड़ेंगे. एमडीएमके नेता वाइको ने भी कह दिया कि डीएमके खेमे में रहेंगे. इसी तरह दो-दो सीटें जीतने वाली लेफ्ट पार्टियों ने भी रुख स्‍पष्‍ट नहीं किया है. इन सारे छोटे दलों के संख्‍याबल को जोड़ भी दिया जाए तो इनकी कुल संख्‍या 11 है. यदि ये सभी विजय को समर्थन दे दें तो 119 का आंकड़ा पहुंच जाएगा जो बहुमत के लिए जरूरी 118 से एक सीट अधिक होगा. सरकार तो बन जाएगी लेकिन स्‍थायित्‍व और स्थिरता का सवाल रहेगा. 

महागठबंधन की बात 

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अंदरखाने से फिलहाल ये निकलकर आ रहा है कि द्रविड़ राजनीति को बचाने के गरज से धुर विरोधी पार्टियां डीएमके (59 सीटें) और अन्‍नाडीएमके (47 सीटें) क्‍या एक साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकतीं? इस पर कयास लगाए जा रहे हैं. इस तरह का प्रयोग बिहार में नीतीश और लालू की पार्टिंया महागठबंधन बनाकर कर चुकी हैं. ऐसा होने की सूरत में विजय जीतकर भी सत्‍ता हासिल नहीं कर पाएंगे. इन सवालों को देखते हुए विजय की पार्टी ने अपने सभी विधायकों को महाबलीपुरम के एक होटल में एकत्र किया है ताकि घरेलू मोर्चे पर किलेबंदी के बाद अन्‍य दलों से समर्थन लिया जाए. हालांकि जनादेश को देखते हुए इस तरह का फैसला लेना दोनों ही दलों को भारी पड़ सकता है.  

इस बीच अन्‍नाडीएमके की तरफ से विधायक लीमारोज मार्टिन ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उनकी पार्टी की भी बातचीत विजय से चल रही है. कहा जा रहा है कि अन्‍नाडीएमके में इस वक्‍त दो तरह की बातें चल रही हैं. पहला कि पार्टी नेता पलानीस्‍वामी को मनाया जाए और अन्‍नाडीएमके बाहर से विजय को समर्थन दे. दूसरा, यदि पलानीस्‍वामी नहीं मानते तो विधायकों का एक बड़ा धड़ा पार्टी को तोड़कर विजय के साथ चला जाए. 

अन्‍नाडीएमके की दिक्‍कत

पलानीस्‍वामी के लिए फैसला लेना कई वजहों से आसान नहीं है. पहला निजीतौर पर खुद को पीछे रखते हुए विजय की लीडरशिप को मानना उनको मंजूर नहीं होगा. दूसरा ये कि अन्‍नाडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन है. केंद्रीय स्‍तर पर बीजेपी की स्थिति को देखते हुए पलानीस्‍वामी उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे. 

उधर कांग्रेस ने भी विजय से कह दिया है कि वो तभी उनका समर्थन करेंगे जब उनके खेमे में परोक्ष रूप से भी बीजेपी न हो. यानी कांग्रेस ये कह रही है कि अन्‍नाडीएमके का विजय को समर्थन उसको इस हालत में स्‍वीकार नहीं होगा जब त‍क कि वो बीजेपी के साथ है. बीजेपी को भले केवल एक सीट पर जीत मिली है लेकिन उसको इग्‍नोर करना फिलहाल पलानीस्‍वामी के लिए दूर की कौड़ी होगा. उधर विजय को भी अपनी मजबूत सरकार के लिए अन्‍नाडीएमके के विधायकों की जरूरत है. कुल मिलाकर तमिलनाडु में ऊंट किस करवट बैठेगा, उसका समाधान तुरंत निकलता नहीं दिख रहा है.

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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