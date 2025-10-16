Advertisement
trendingNow12963538
Hindi Newsदेश

तमिलनाडु में सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-बैनर, होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi? मच गया बवाल, अब जानें पूरी सच्चाई

Tamil Nadu govt postpones Hindi ban Bill: तमिलनाडु में हिंदी होर्डिंग्स, गानों और फिल्मों पर बैन लगने जा रहा है? जैसे ही यह खबर सामने आई, हिंदी भाषा को लेकर राज्य में हंगामा मच गया. सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब हंगामा बरपा. हालात इतने खराब हुए कि अब इस मामले में तमिलनाडु सरकार को अपनी सफाई देनी पड़ी है. जानें क्या सच में तामिलनाडु में हिंदी पर बैन लग गया है, या लगाने का प्लान बन रहा है.

 

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 16, 2025, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तमिलनाडु में सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-बैनर, होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi? मच गया बवाल, अब जानें पूरी सच्चाई

Did Hindi ban bill in Tamil Nadu Assembly: तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषा को लेकर मामला बहुत गरमाया हुआ है. सोशल मीडिया पर ये खबर फैल रही थी कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार विधानसभा में हिंदी होर्डिंग्स, गाने और फिल्मों पर बैन लगाने वाला बिल ला रही है. लेकिन अब सरकार ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है और इसे पूरी तरह झूठा बताया है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

क्या सच में लग गया हिंदी पर बैन?
तमिलनाडु में हिंदी होर्डिंग्स, गानों और फिल्मों पर बैन की खबरें झूठी निकलीं है. स्टालिन सरकार की फैक्ट-चेक यूनिट ने साफ किया कि ऐसा कोई बिल नहीं लाया जा रहा. तमिलनाडु सरकार की फैक्ट-चेक यूनिट ने सोशल मीडिया हैंडल पर साफ-साफ इस मामले पर बयान दिया है और कहा "ये दावा कि स्टालिन सरकार हिंदी भाषा पर पूरी तरह बैन लगाने वाला बिल ला रही है, पूरी तरह गलत है." सरकार ने आगे कहा, "विधानसभा सचिव ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया." ये खबरें तब वायरल हुईं जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तमिलनाडु विधानसभा के आखिरी सत्र में हिंदी बैन का बिल पेश हुआ. लेकिन ये सब अफवाह थी. 

बीजेपी का हमला, डीएमके पर 'हिंदी विरोध' का इल्जाम
इस पूरे विवाद की शुरुआत बीजेपी नेता के अनामलाई के तीखे बयान से हुई. उन्होंने एक्स पर लिखा, "आंध्र प्रदेश के सीएम गूगल के साथ 15 बिलियन डॉलर का एआई डेटा सेंटर डील कर रहे हैं, और तमिलनाडु के सीएम हिंदी बैन करने वाले बिल की बात कर रहे हैं. डीएमके की घटिया राजनीति और गलत प्राथमिकताएं!" अनामलाई ने डीएमके पर तंज कसते हुए इसे 'हिंदी थोपने' का मुद्दा बनाया. वैसे भी तमिलनाडु में हिंदी का मुद्दा पहले भी कई बार राजनीतिक हथियार बन चुका है. डीएमके हमेशा तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात करती है, जबकि बीजेपी इसे भाषाई विभाजन की राजनीति कहती है.

डीएमके का जवाब, विकास और नौकरियों का हिसाब
डीएमके सांसद पी विल्सन ने अनामलाई को करारा जवाब दिया.उन्होंने एक्स पर लिखा, "ये हिंदी बैन बिल की खबर फर्जी है, जैसा कि तमिलनाडु फैक्ट-चेक यूनिट ने साफ किया.क्या अनामलाई को नहीं पता कि स्टालिन की ड्रविड़ मॉडल सरकार ने लाखों करोड़ का निवेश लाया है?" विल्सन ने आंकड़े गिनाए: "2021 से अब तक 893 एमओयू साइन हुए, जिनसे 10,07,974 करोड़ का निवेश और 31,53,862 नौकरियां तमिलनाडु में आईं." उन्होंने अनामलाई को 'अंध भक्त' कहकर तंज कसा और डीएमके की उपलब्धियों पर जोर दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

MK Stalin

Trending news

तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
MK Stalin
तमिलनाडु सरकार ने हिंदी भाषा पर लगाया बैन! फिल्म-होर्डिग किसी में नहीं दिखेगी Hindi?
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
IMD
भयंकर बारिश से इस बार की दिवाली का मजा किरकिरा! कहां मचेगी प्रलय, डूब सकते हैं शहर?
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
biggest dam in India
इंजीनियरिंग का कमाल! भाखड़ा नांगल से लेकर हीराकुंड तक... ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
Self-reliant Bharat
अब दुश्मन के ऊंचे इलाकों में भारत कर सकेगा मिलिट्री ऑपरेशन, बनाया स्वदेशी पैराशूट
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
DNA
क्या राजनीति करना फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मुश्किल है? पलायन क्यों कर रहे एक्टर
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
Ashley Telles
एशले की गिरफ्तारी India-US रिश्ते पर कितना असर डालेगी? क्या खुन्नस निकालेंगे ट्रंप
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
Death Penalty
फांसी से 40 मिनट में और इंजेक्शन से 5 मिनट में मौत; जानें SC में क्यों चल रही बहस
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
Durgapur Rape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस पीड़िता के पिता बोले चाहता हूं बंगाल छोड़ना, अब भर गया दिल
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
Supreme Court News
ग्रीन पटाखों को SC ने दिया ग्रीन सिग्नल तो लाल हुईं महुआ, कहा- अब मत कहना कि...
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल
Light Weight Modular Missile System
जल-थल-नभ... कहीं से भी आएगी और दुश्मन का काम तमाम, भारत को मिलेगी ये खास मिसाइल