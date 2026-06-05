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Hindi NewsExplainerवोट बढ़े, सीट नहीं... अन्नामलाई के जाने से क्या और मुश्किल होगा बीजेपी का मिशन तमिलनाडु?

वोट बढ़े, सीट नहीं... अन्नामलाई के जाने से क्या और मुश्किल होगा बीजेपी का 'मिशन तमिलनाडु'?

विधानसभा चुनाव होने के बाद भी तमिलनाडु का सियासी पारा गरम है. बीजेपी को राज्य में तेज रफ्तार देने वाले अन्नामलाई ने कई महीने की 'छटपटाहट' के बाद आखिरकार पार्टी से इस्तीफा दे दिया. राज्य में फिलहाल उनके कद का कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखता जो पॉलिटिकल माइलेज दिला सके.

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Jun 05, 2026, 05:57 PM IST
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k annamalai quits bjp
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द्रविड़ दुर्ग को भेदना बीजेपी के लिए अब तक का सबसे मुश्किल टास्क रहा है. उत्तर भारत में बीजेपी ने जो करिश्मा कर दिखाया है, दक्षिण भारत उस 'जादू' से अब तक 'अछूता' है. दो क्षत्रप ही इस सूबे में राज करते आए हैं, पहला डीएमके और दूसरा एआईएडीएमके. बीजेपी कई दशक से यहां चुनाव तो लड़ रही लेकिन कभी भी यहां 'मुख्य धारा' की सियासी पार्टी नहीं बन सकी. अब तक सहयोगी की भूमिका में रहने वाली बीजेपी को राज्य में अन्नामलाई के इस्तीफे से तगड़ा झटका लगा है. मजह 42 साल के अन्नमलाई ने सिर्फ 6 साल में ही पार्टी में वो जगह बनाई कि राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष तक बन गए. लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले से 'दिल्ली' से उनकी दूरी बढ़ने लगी जो अब इस्तीफे पर जाकर खत्म हुई. 

इस चुनाव में थलापति विजय रील होरो की तरह ही रियल हीरो बनकर उभरे हैं. उन्होंने न सिर्फ द्रविड़ दुर्ग को चुनौती दी, बल्कि DMK और AIADMK को हाशिये पर ढकेल दिया. इन सबके बीच बीजेपी के कद्दावर नेता अन्नामलाई ने इस्तीफा देकर राज्य में नए सियासी समीकरण बना दिए हैं. अन्नामलाई के इस्तीफे का बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा. पहले राज्य में बीजेपी के सफर पर नजर डालते हैं. 

उत्तर वाला करिश्मा दक्षिण में नहीं दिखा

तमिलनाडु में BJP का इतिहास उत्तर भारत के राज्यों जैसा मजबूत नहीं रहा है. राज्य की सियासत पर 1967 से द्रविड़ दलों, DMK और AIADMK का दबदबा रहा है. इसके बावजूद पिछले एक दशक में भाजपा ने अपने वोट शेयर और संगठन दोनों का विस्तार किया है. तमिलनाडु में बीजेपी ने 1980 में अपनी जड़ें जमानी शुरू की, लेकिन कई दशकों के बाद भी यहां उतने कमल नहीं खिले, जितने की पार्टी को उम्मीद थी. लंबे समय तक पार्टी में 1 से 2 फीसदी ही वोट शेयर रहा है.

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क्षत्रपों का वर्चस्व, 2014 से बीजपी ने लगाया जोर

बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को तमिलनाडु में वो स्वीकार्यता नहीं मिली, जो उत्तर भारत में दिखी. यहां आज तक बीजेपी स्थानीय क्षत्रपों के साथ मिलकर ही चुनावी मैदान में कूदी है. यहां पहली बार बीजेपी के लिए गुड न्यूज 1998 में आई जब एआईएडीएमके के साथ मिलकर पार्टी को 3 सीटें मिलीं. 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक सबसे ज्यादा 4 सीटों पर जीत दर्ज की. उसके बाद के चुनावों में पार्टी का खाता नहीं खुला, लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से यहां पूरा जोर लगाया गया.

6 साल के बाद BJP से क्यों दिया इस्तीफा? 

42 साल के अन्नामलाई ने इंजीनियरिंग और एमबीए भी किया है. 2011 में UPSC क्लियर कर वे आईपीएस अधिकारी बने. अन्नामलाई ने 2019 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया और अगले साल 25 अगस्त 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए. उन्होंने 2 जून को बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया. उनका इस्तीफा आज शुक्रवार को सार्वजनिक हुआ है. इस्तीफे का जो उन्होंने कारण बताया वो प्रमुख रूप से राज्य में पार्टी को आगे बढ़ाने के तरीके और शीर्ष नेतृत्व के विचारों से मेल ना खाना रहा है. इस्तीफा देने से पहले उन्होंने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह समेत कई सीनियर नेताओं से मुलाकात की. इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा है कि वे अभी आंदोलन करेंगे. तमिल हितों के लिए नई पार्टी बनाकर 2031 का विधानसभा चुनाव उनका टारगेट है. 

 

6 सालों में बन गए थे भरोसेमंद चेहरे

6 सालों में उन्होंने पार्टी को जो धार और रफ्तार दी, वो चौंकाती है. अपने पुलिस में रहते अन्नामलाई कर्नाटक के उडुपी और चिकमगलूर जिलों में एसपी रह चुके थे. साफ-सुथरी छवि और अपनी आक्रामक शैली के कारण वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में आए और उन्हें बड़ा मौका दिया गया. जल्द ही तमिलनाडु भाजपा का वे उभरता चेहरा बन गए. जुलाई 2021 में उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया. 'एन मन्न, एन मक्कल' यानी मेरी भूमि, मेरे लोग...  पदयात्रा के जरिए उन्होंने बीजेपी के लिए माहौल बनाया. 

सीट तो नहीं नहीं बढ़ी, पर वोट शेयर डबल डिजिट तक पहुंचा

अन्नामलाई के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी की सीट भले न बढ़ी हो, लेकिन वोट शेयर में बंपर इजाफा हुआ. 2021 के चुनाव में AIADMK के साथ मिलकर 20 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली. 2024 के चुनाव में खाता तो नहीं खुला, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 3.6 से बढ़कर 11.2% यानी डबल डिजिट में पहुंच गया. 

कौन भरेगा रिक्त स्थान?

अन्नामलाई के जाने के बाद राज्य में कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखता जो उनके कद का हो. वैसे तो बीजेपी की ताकत कोई चेहरा नहीं, बल्कि संगठन है. लेकिन फिर भी अन्नामलाई जैसी लोकप्रियता तक पहुंचने में कुछ वक्त तो लगेगा ही. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन और केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन ये रिक्त स्थान कितना भर पाएंगे, ये समय बताएगा. बीजेपी यहां कन्याकुमारी और कोयंबटूर जैसी जगहों पर तो मजबूत है, लेकिन द्रविड़ दुर्ग इतना मजबूत है कि वोट शेयर बढ़ने के बाद भी पार्टी की सीटें नहीं बढ़तीं.

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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