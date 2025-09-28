Advertisement
trendingNow12939686
Hindi Newsदेश

Karur Stampede: 'लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं...', चश्मदीदों ने बयां किया तबाही का मंजर

Tamil Nadu Stampede: तमिलनाडु में एक्टर विजय की एक रैली के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 28, 2025, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karur Stampede: 'लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं...', चश्मदीदों ने बयां किया तबाही का मंजर

Actor Vijay Rally Stampede: तनिलनाडु के करूर में शनिवार 27 सितंबर 2025 को एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. इस दौरान भारी भीड़ को काबू करना बेहद मुश्किल हो गया था. वहीं एक्टर भी रैली में 6 घंटे देरी से पहुंचे थे. मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने तबाही का मंजर बयान करते हुए बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जा सका. 

बेकाबू हुई भीड़ 

घटना के दौरान मौजूद नंद कुमार नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा,' हम खुद वहां थे. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं किया जा सका. उन्होंने ( एक्टर विजय) कहा था कि वह सुबह 11 बजे तक करूर पहुंचेंगे और सभी को इसके बारे में सूचित किया गया था, लेकिन जब वह आए तब तक बेहद देर हो चुकी थी. हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी घायल हुए हैं वे पूरी तरह से ठीक हो जाएं और सुरक्षित घर लौट आएं, लेकिन इसके अलावा ऐसी घटनाओं को फिर से होने से रोका जाना चाहिए.'  

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल, कसी कमर  

Add Zee News as a Preferred Source

आयोजन पर फूटा गुस्सा 

चश्मदीद ने कहा,' यह समझना मुश्किल है कि गलती किसकी है. लोग उम्मीद लेकर आए थे कि वह समय पर पहुचेंगे. कई बच्चों के साथ आए थे, भूखे थे या मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे. हर कोई एक स्टार को देखने के उत्साह के साथ आया था. यह बेहद दुखद है.' नंद कुमार ने आगे कहा कि ऐसे आयोजनों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा,' अगर उचित सुरक्षा उपाय भी किए गए हों तब भी अगर अपेक्षा से 10-15 गुना अधिक लोग आ जाएं तो कोई क्या कर सकता है? यह एक गंभीर भूल थी. ऐसे आयोजनों की योजना सावधानीपूर्वक बनाई जानी चाहिए. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तमिलनाडु सरकार प्रभावित लोगों को उचित सहायता प्रदान करे.'  

ये भी पढ़ें- हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा देशभर का आकर्षण  

एक्टर के न आने से बढ़ी भीड़ 

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी सूर्या ने भगदड़ को लेकर बताया,' एंबुलेंस अंदर नहीं जा पा रही थीं. लोगों के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी. लोगों को बाहर निकालने में बेहद लंबा समय लगा.' इसके अलावा पीड़ितों में से जाकिर नाम के एक रिश्तेदार ने बताया,' विजय को सुबह 9 बजे आना था, लेकिन वह उस समय नहीं आया. इस वजह से वहां भारी भीड़ थी, खासकर थिरुकोइलुरे के पास युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ थी. इस तरह की बैठकों में महिलाओं और बच्चों को साथ नहीं लाना चाहिए. यह देखना बेहद कठिन और भावनात्मक रूप से दर्दनाक है.'   

FAQ 

भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई है?

तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ के कारण कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 9 बच्चे और 17 महिलाएं शामिल हैं. 

कितने लोग घायल हुए हैं? 

इस घटना में 95 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकांश की हालत स्थिर है, लेकिन एक व्यक्ति की हालत गंभीर है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu Stampede

Trending news

'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
;