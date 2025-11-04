Advertisement
trendingNow12987551
Hindi Newsदेश

करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया बड़ा सबक, अब जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'

Actor Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की पॉलिटिकल रैली में हुए हादसे से सबक लेते हुए अब उनकी पार्टी ने 'थोंडर अनी' नाम के एक वॉलंटियर विंग को लॉन्च किया है.    

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 04, 2025, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया बड़ा सबक, अब जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'

Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों नेता और एक्टर विजय की पॉलिटिकल रैली में मची भगदड़ के दौरान हुई मौतों को लेकर अब TVK ने नया सबक लिया है. पार्टी ने अपने इवेंट्स और कैंपेन के दौरान भीड़ को अच्छे से मैनेज करने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने के लिए एक नया वॉलंटियर विंग 'थोंडर अनी' लॉन्च किया है. इस विंग का मकसद पार्टी के कार्यक्रम में जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना है. 

पार्टी का 'थोंडर अनी' वॉलंटियर विंग  

पार्टी की ओर से यह कदम 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ के बाद उठाया गया है, जिसमें विजय के रोड शो के दौरान 41 लोग मारे गए थे और 60 से अधिक घायल हो गए थे. यह पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक सभाओं में से एक थी. पार्टी सूत्रों के अनुसार इस दुखद घटना ने बड़ी भीड़ को संभालने में सक्षम एक स्ट्रक्चर वालंटियर फोर्स की कमी को उजागर किया, जिसके बाद TVK ने DMK और MDMK की तर्ज पर थोंडर अनी बनाने का फैसला किया. ये दोनों पार्टियां बड़ी सार्वजनिक सभाओं को संभालने के लिए प्रशिक्षित आंतरिक टीमें रखती हैं. यह नया विंग सभी बड़े कार्यक्रमों के दौरान भीड़ की आवाजाही की देखरेख करेगा, सुरक्षा घेरा बनाएगा और पुलिस और मेडिकल टीमों के साथ तालमेल बिठाएगा. 

ये भी पढ़ें- बेमौसम बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक  

Add Zee News as a Preferred Source

 

कौन-कौन होगा टीम में शामिल?  

टीम में 7 रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों, जिनमें वी.ए. रविकुमार, IPS (ADGP, रिटायर्ड), पी. अशोकान (SSP, रिटायर्ड), साबिबुल्ला (पूर्व-डीएसपी), थिल्लैयागम (डीएसपी, रिटायर्ड), आर. शिवलिंगम (DSP, रिटायर्ड), आर लक्ष्मीनारायणन (DSP, रिटायर्ड), और आर. मथियारासु (DSP, रिटायर्ड) शामिल हैं, ने चुने हुए TVK पदाधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए हैं.  ट्रेनिंग में भीड़ की साइकोलॉजी, सार्वजनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल, कानून प्रवर्तन के साथ तालमेल और इमरजेंसी-रिस्पॉन्स उपायों को शामिल किया गया. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि यह पहल 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले टीवीके के संगठनात्मक ढांचे को प्रोफेशनल बनाने के विजय के बड़े प्रयास का हिस्सा है. 

ये भी पढ़ें- बस से टकराई बजरी से भरी ट्रक, ड्राइवर समेत 16  की मौत, हाईवे पर खौफनाक हादसा  

 

'थोंडर अनी' का मकसद  

एक वरिष्ठ नेता ने कहा,' विजय चाहते हैं कि पार्टी अपनी अनुशासन, संगठन और तैयारी के लिए जानी जाए. थोंडर अनी यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे कार्यक्रम जनता के लिए सुरक्षित रहें और साथ ही व्यवस्था और दक्षता भी बनी रहे.' थोंडर अनी बनाने के अलावा TVK ने 65 जिला यूनिट्स में अपने छात्र, महिला और स्वयंसेवक विंग के लिए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की है, जो एक बड़े जमीनी स्तर के विस्तार का संकेत है. ( इनपुट- IANS) 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu Stampede

Trending news

जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
2008 mumbai attack
जिंदा है कसाब का दोस्त जुंदाल जिसने मुंबई हमलावरों को सिखाई थी हिंदी, अब बड़ा अपडेट
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
maharashtra farmer
बारिश ने चौपट की फसल, सरकार से मिले बस 2 रुपये, मुआवजे के नाम पर किसान के साथ मजाक
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
tamilnadu news
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
india pakistan news
पाक के परमाणु परीक्षण का भारत देगा जबरा जवाब, हाइड्रोजन बम के नाम से मुनीर को पसीना!
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
Bengaluru
वो पीछे से बोला हेलो मैडम... और करने लगा 'मास्टरबेट', बेंगलुरु की महिला की आपबीती
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
Private Video
अस्पताल गईं महिलाओं के 50000 प्राइवेट वीडियो लीक, पोर्न साइट पर अपलोड; ले रहे पैसा
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
Monsoon
भयंकर ठंड- बारिश का कहर, जानें कहां जीवन होगा अस्त-व्यस्त? 4-7 नवंबर तक मौसम का हाल
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
Abhishek Banerjee
SIR को लेकर आर-पार के मूड में अभिषेक बनर्जी, BJP और ECI को दी ऐसी चेतावनी
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
DNA
क्यों Gen Z नहीं बनना चाहते हैं बॉस, रिसर्च में वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर हुए खुलासे
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव
hyderabad accident
दर्दनाक सड़क हादसे में ड्राइवर ने तीन बेटियों को खोया, मां से लिपटा मिला बच्चे का शव