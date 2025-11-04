करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया बड़ा सबक, अब जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'

Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों नेता और एक्टर विजय की पॉलिटिकल रैली में मची भगदड़ के दौरान हुई मौतों को लेकर अब TVK ने नया सबक लिया है. पार्टी ने अपने इवेंट्स और कैंपेन के दौरान भीड़ को अच्छे से मैनेज करने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने के लिए एक नया वॉलंटियर विंग 'थोंडर अनी' लॉन्च किया है. इस विंग का मकसद पार्टी के कार्यक्रम में जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना है.

पार्टी का 'थोंडर अनी' वॉलंटियर विंग

पार्टी की ओर से यह कदम 27 सितंबर को करूर में हुई भगदड़ के बाद उठाया गया है, जिसमें विजय के रोड शो के दौरान 41 लोग मारे गए थे और 60 से अधिक घायल हो गए थे. यह पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक सभाओं में से एक थी. पार्टी सूत्रों के अनुसार इस दुखद घटना ने बड़ी भीड़ को संभालने में सक्षम एक स्ट्रक्चर वालंटियर फोर्स की कमी को उजागर किया, जिसके बाद TVK ने DMK और MDMK की तर्ज पर थोंडर अनी बनाने का फैसला किया. ये दोनों पार्टियां बड़ी सार्वजनिक सभाओं को संभालने के लिए प्रशिक्षित आंतरिक टीमें रखती हैं. यह नया विंग सभी बड़े कार्यक्रमों के दौरान भीड़ की आवाजाही की देखरेख करेगा, सुरक्षा घेरा बनाएगा और पुलिस और मेडिकल टीमों के साथ तालमेल बिठाएगा.

कौन-कौन होगा टीम में शामिल?

टीम में 7 रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों, जिनमें वी.ए. रविकुमार, IPS (ADGP, रिटायर्ड), पी. अशोकान (SSP, रिटायर्ड), साबिबुल्ला (पूर्व-डीएसपी), थिल्लैयागम (डीएसपी, रिटायर्ड), आर. शिवलिंगम (DSP, रिटायर्ड), आर लक्ष्मीनारायणन (DSP, रिटायर्ड), और आर. मथियारासु (DSP, रिटायर्ड) शामिल हैं, ने चुने हुए TVK पदाधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए हैं. ट्रेनिंग में भीड़ की साइकोलॉजी, सार्वजनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल, कानून प्रवर्तन के साथ तालमेल और इमरजेंसी-रिस्पॉन्स उपायों को शामिल किया गया. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि यह पहल 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले टीवीके के संगठनात्मक ढांचे को प्रोफेशनल बनाने के विजय के बड़े प्रयास का हिस्सा है.

'थोंडर अनी' का मकसद

एक वरिष्ठ नेता ने कहा,' विजय चाहते हैं कि पार्टी अपनी अनुशासन, संगठन और तैयारी के लिए जानी जाए. थोंडर अनी यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे कार्यक्रम जनता के लिए सुरक्षित रहें और साथ ही व्यवस्था और दक्षता भी बनी रहे.' थोंडर अनी बनाने के अलावा TVK ने 65 जिला यूनिट्स में अपने छात्र, महिला और स्वयंसेवक विंग के लिए पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की है, जो एक बड़े जमीनी स्तर के विस्तार का संकेत है. ( इनपुट- IANS)