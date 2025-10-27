Advertisement
trendingNow12976862
Hindi Newsदेश

करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक

Karur Stamepde Case: TVK पार्टी के नेता और एक्टर विजय अपनी पॉलिटिकल रैली में हुई भगदड़ को लेकर अब पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं. वह मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक

Karur Stamepde: तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों TVK पार्टी के नेता और एक्टर विजय की रैली में भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी. वहीं अब एक्टर विजय सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को उन परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं, जिन्होंने इस भगदड़ नें अपनों को खोया है. एक्टर महाबलीपुरम के पास स्थित एक रिसॉर्ट में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे. इस दौरान वह मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे. 

रैली में भगदड़  

बता दें कि 27 सितंबर को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था और विजय ने तब सार्वजनिक रूप से अपनी गहरी संवेदना प्रकट की थी. अब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हर परिवार से मिलने का निर्णय लिया है ताकि वे उनके दुख में सहभागी बन सकें. रविवार को टीवीके के कार्यकर्ताओं ने उन परिवारों को करूर और आसपास के जिलों से महाबलीपुरम लाने की व्यवस्था की. पार्टी ने इस यात्रा को पूरी तरह से अपने खर्च पर आयोजित किया है. लगभग 38 परिवार आठ निजी बसों में महाबलीपुरम पहुंचे, जबकि 2 परिवार सोमवार सुबह विमान से पहुंचेंगे. तिरुप्पूर के एक परिवार ने हालांकि व्यक्तिगत कारणों से इस यात्रा में शामिल न होने का निर्णय लिया है. इन सभी परिवारों के ठहरने के लिए एक रिसॉर्ट में लगभग 50 कमरे बुक किए गए हैं. 

ये भी पढ़ें- Operation OP Hill: जब भारतीय सेना ने दुश्मनों से छीना था ओपी हिल, जख्मी होकर भागी थी पाक आर्मी   

Add Zee News as a Preferred Source

 

पीड़ित परिवारों से मिलेंगे विजय  

TVK सूत्रों के अनुसार प्रत्येक परिवार को पहले उनके घर से लेकर करूर में एक साझा स्थान पर लाया गया, जहां से सभी को एक साथ सड़क मार्ग से महाबलीपुरम भेजा गया. पूरे प्रबंध की निगरानी करूर, कोयंबटूर और इरोड जिलों के सचिवों ने की. पार्टी ने सुनिश्चित किया कि परिवारों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो और उन्हें पूरा सम्मान और देखभाल मिले. असल में, विजय ने शुरू में योजना बनाई थी कि वे खुद करूर जाकर हर परिवार से उनके घर पर मिलेंगे, लेकिन सुरक्षा कारणों और अन्य दिक्कतों के चलते इस योजना को बदलना पड़ा. इसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि सभी परिवारों को एक ही स्थान पर बुलाया जाए ताकि मुलाकात शांतिपूर्ण, निजी और सम्मानजनक माहौल में हो सके.  

ये भी पढ़ें- Weather Update: दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश 

 

मृतकों को देंगे श्रद्धांजलि

जानकारी के मुताबिक सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को मिलने का कार्यक्रम मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि देने से शुरू होगा. यह श्रद्धांजलि उन 41 लोगों के लिए होगी जिनकी जान करूर हादसे में चली गई. इसके बाद विजय हर परिवार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे. वे न केवल सांत्वना देंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्थिक और सामाजिक मदद मिले.
पार्टी सूत्रों का कहना है कि कार्यक्रम दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जिसके बाद लंच का आयोजन किया जाएगा. इसके पश्चात परिवार अपने-अपने जिलों के लिए लौट जाएंगे. ( इनपुट- IANS)  

FAQ 

करूर हादसे में कितने लोगों की जान गई?  

करूर हादसे में 41 लोगों की जान गई?  

एक्टर विजय पीड़ितों के लिए क्या करने वाले हैं?  

एक्टर विजय पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu Stampede

Trending news

करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
Indian Army news
मंच पर दिव्यांग का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ ने जो किया, दिल को छू लेगा
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
cm yogi adityanath news
योगी दिल्ली में PM और शाह से क्‍यों मिले? डिप्‍टी सीएम संग मनमुटाव की थी चर्चाएं
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
Election Commission news
बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग करने जा रहा बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज