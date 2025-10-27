करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे एक्टर विजय, महाबलीपुरम में होगी बैठक

Karur Stamepde Case: TVK पार्टी के नेता और एक्टर विजय अपनी पॉलिटिकल रैली में हुई भगदड़ को लेकर अब पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं. वह मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे.
Karur Stamepde: तमिलनाडु के करूर में बीते दिनों TVK पार्टी के नेता और एक्टर विजय की रैली में भगदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हुई थी. वहीं अब एक्टर विजय सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को उन परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं, जिन्होंने इस भगदड़ नें अपनों को खोया है. एक्टर महाबलीपुरम के पास स्थित एक रिसॉर्ट में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे. इस दौरान वह मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे.
बता दें कि 27 सितंबर को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे. इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था और विजय ने तब सार्वजनिक रूप से अपनी गहरी संवेदना प्रकट की थी. अब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हर परिवार से मिलने का निर्णय लिया है ताकि वे उनके दुख में सहभागी बन सकें. रविवार को टीवीके के कार्यकर्ताओं ने उन परिवारों को करूर और आसपास के जिलों से महाबलीपुरम लाने की व्यवस्था की. पार्टी ने इस यात्रा को पूरी तरह से अपने खर्च पर आयोजित किया है. लगभग 38 परिवार आठ निजी बसों में महाबलीपुरम पहुंचे, जबकि 2 परिवार सोमवार सुबह विमान से पहुंचेंगे. तिरुप्पूर के एक परिवार ने हालांकि व्यक्तिगत कारणों से इस यात्रा में शामिल न होने का निर्णय लिया है. इन सभी परिवारों के ठहरने के लिए एक रिसॉर्ट में लगभग 50 कमरे बुक किए गए हैं.
TVK सूत्रों के अनुसार प्रत्येक परिवार को पहले उनके घर से लेकर करूर में एक साझा स्थान पर लाया गया, जहां से सभी को एक साथ सड़क मार्ग से महाबलीपुरम भेजा गया. पूरे प्रबंध की निगरानी करूर, कोयंबटूर और इरोड जिलों के सचिवों ने की. पार्टी ने सुनिश्चित किया कि परिवारों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो और उन्हें पूरा सम्मान और देखभाल मिले. असल में, विजय ने शुरू में योजना बनाई थी कि वे खुद करूर जाकर हर परिवार से उनके घर पर मिलेंगे, लेकिन सुरक्षा कारणों और अन्य दिक्कतों के चलते इस योजना को बदलना पड़ा. इसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि सभी परिवारों को एक ही स्थान पर बुलाया जाए ताकि मुलाकात शांतिपूर्ण, निजी और सम्मानजनक माहौल में हो सके.
जानकारी के मुताबिक सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को मिलने का कार्यक्रम मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि देने से शुरू होगा. यह श्रद्धांजलि उन 41 लोगों के लिए होगी जिनकी जान करूर हादसे में चली गई. इसके बाद विजय हर परिवार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे. वे न केवल सांत्वना देंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्थिक और सामाजिक मदद मिले.
पार्टी सूत्रों का कहना है कि कार्यक्रम दोपहर 3 बजे तक चलेगा, जिसके बाद लंच का आयोजन किया जाएगा. इसके पश्चात परिवार अपने-अपने जिलों के लिए लौट जाएंगे. ( इनपुट- IANS)
करूर हादसे में 41 लोगों की जान गई?
एक्टर विजय पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे.
