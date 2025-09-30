करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, आज हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम

Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता से राजनेता बने विजय की राजनीतिक रैली में भागदड़ के दौरान कई लोगों की मौत हुई. मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.
ACTOR Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर 2025 को एक्टर और नेता विजय की चुनावी रैली में हुई भगदड़ को लेकर पुलिस जांच कर रही है. इस बीच पुलिस ने सोमवार 29 सितंबर 2025 को TVK पार्टी के पश्चिमी जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार कर लिया है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रैली में अचानक बिजली गुल होने से अफरातफरी मच गई, जिसके चलते लोग अतिरिक्त बिजली व्यवस्था और एग्जिट गेट की ओर भागे. इसके बाद वहां भगदड़ मची, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई.
पुलिस ने TVK के महासचिव आनंद, संयुक्त महासचिव निर्मलकुमार और मथियाझगन के खिलाफ मानव जीवन को खतरा पहुंचाने और सार्वजनिक आदेशों की अवहेलना करने समेत 5 धाराओं के तहत मामले दर्ज किए हैं. गलत सूचनाओं पर एक समानांतर कार्रवाई में, अधिकारियों ने भाजपा के सागायम, TVK के शिवनेसन और TVK के सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर सरथकुमार को सोशल मीडिया पर घटना के बारे में अफवाहें फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
घटना को लेकर विपक्षी AIADMK के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने सत्तारूढ़ DMK से जवाबदेही की मांग की और भीड़ नियंत्रण उपायों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा,'यह भयावह घटना घोर प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है. सरकार को जवाब देना चाहिए कि सुरक्षा प्रोटोकॉल क्यों नहीं लागू किए गए.'विजय ने व्यक्तिगत रूप से हर शोक संतप्त परिवार के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की और उन्होंने भगदड़ को हृदय विदारक बताया. उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा,' हमें सच्चाई सामने लाने की जरूरत है ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हों.'
बता दें कि तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता से राजनेता बने विजय की तमिलागा वेत्री कझगम (टीवीके) की रैली में हुई भगदड़ की हादसे ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है. इस हादसे में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 18 महिलाएं, 9 बच्चे और 13 पुरुष हैं. हादसे की जांच के लिए मंगलवार 30 सितंबर 2025 को हेमा मालिनी के नेतृत्व में NDA टीम दौरा करने वाली है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए 8 सदस्यीय NDA प्रतिनिधिमंडल गठित किया है. हेमा मालिनी के नेतृत्व में यह टीम मंगलवार सुबह 9:30 बजे कोयंबटूर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी. टीम में अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, ब्रज लाल, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, अपराजिता सारंगी, रेखा शर्मा और टीडीपी के पुट्टा महेश कुमार शामिल हैं. पहुंचने पर टीम मीडिया को संबोधित करेगी, घटनास्थल का दौरा करेगी, मृतकों के परिवारों से मिलेगी और जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. (इनपुट-IANS)
