विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले, कर्मचारी ने खोला काला चिट्ठा

Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में भगदड़ की वजह से 40 लोगों की जान चली गई. भगदड़ के दौरान लोगों की मदद करने पहुंचे एंबुलेंस पर भी हमला किया गया. ये हमले टीवीके कार्यकर्ताओं ने किए थे.
Tamil Nadu Stampede: तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ ने पूरे देश को दहला दिया, अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में हुई भगदड़ में 40 लोगों की जान चली गई. इसमें कई बच्चे भी शामिल थे, अब एक और खबर आ रही है, एंबुलेंस के कर्मचारी ने दावा किया है कि टीवीके कार्यकर्ताओं ने भगदड़ के शिकार हुए लोगों की मदद कर रही 5 एंबुलेंस पर हमला किया, जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा है.
क्या बोले एंबुलेंस के कर्मचारी
एंबुलेंस के कर्मचारी सूर्या ने कहा कि उनकी टीम एक कटी हुई सड़क के पास तैनात थी और घुटन और घबराहट से घिरी भीड़ के बीच एक संकरी जगह से छोटी एंबुलेंस को निकालने की कोशिश कर रही थी. अफरा-तफरी के बीच एक ड्राइवर की चाबी और फोन जब्त कर लिया गया, जिसकी वजह से बचाव में दो घंटे की देरी हुई, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि टीवीके के कार्यकर्ताओं को लगा कि हम हम भीड़ को तितर-बितर करने के लिए घुस रहे हैं.
कब मची भगदड़
आगे बोलते हुए कहा कि विजय जहां बोल रहे थे, उसके दाहिनी ओर तीन लोग मृत पाए गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ तब मची जब दर्शक विजय के मंच की ओर उमड़ पड़े, जिससे सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बिजली कटौती, संकरी गलियां और विजय के देरी से पहुंचने की वजह से ऐसा हादसा हुआ.
क्या बोले कांग्रेस सांसद
भगदड़ में मारे गए लोगों पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने कहा कि ऐसी त्रासदियाँंदेश में भीड़ प्रबंधन की खामियों को उजागर करती हैं. थरूर ने बेंगलुरु में हुई भगदड़ को याद करते हुए कहा कि ऐसी त्रासदियां बार-बार होते देखना दिल दहला देने वाला है.
विजय ने की मुआवजे की घोषणा
विजय ने भगदड़ में मारे गए 40 लोगों के परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. अपनी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल X के ज़रिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, 51 वर्षीय अभिनेता-राजनेता ने कहा कि वह इस दुखद घटना से बेहद दुखी हैं. उन्होंने कहा कि मेरे दिल में जो दर्द है उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. मेरी आंखें और मन दुःख से घिरे हुए हैं, आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूं, मेरे ज़ेहन में बार-बार घूम रहे हैं. जितना ज़्यादा मैं अपने प्रियजनों के बारे में सोचता हूँ, जो स्नेह और परवाह दिखाते हैं, उतना ही मेरा दिल अपनी जगह से भटक जाता है.
