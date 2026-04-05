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Hindi Newsदेशन नोट, न शराब और न फ्रीबीज ... मदुरै के इस गांव में सिर्फ मुद्दों पर मिलता है वोट, जागरूक वोटरों से बनी मिसाल

न नोट, न शराब और न फ्रीबीज ... मदुरै के इस गांव में सिर्फ मुद्दों पर मिलता है वोट, जागरूक वोटरों से बनी मिसाल

Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु में मदुरै जिले का ये गांव अपनी खास पहचान बनाए हुए है. यहां चुनावी माहौल में न तो दीवारों पर पोस्टर नजर आते हैं, न सड़कों पर बैनर, और न ही किसी तरह के लालच या फ्रीबीज की गुंजाइश है. इस गांव के लोग बिना किसी दबाव, प्रचार या प्रलोभन के खुद तय करते हैं कि किसे अपना वोट देना है. यही वजह है कि ये गांव आज एक आदर्श उदाहरण बनकर उभरा है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:17 AM IST
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पूरे देश के लिए मदुरै का ओथावीड़ गांव बनी मिसाल (Photo - AI)
पूरे देश के लिए मदुरै का ओथावीड़ गांव बनी मिसाल (Photo - AI)

तमिलनाडु में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव करीब आते हैं, वैसे-वैसे पूरे राज्य में चुनावी हलचल तेज हो जाती है. जगह-जगह पोस्टर, बैनर और झंडों की भरमार दिखती है, राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं के वादों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुट जाते हैं और नेताओं के काफिले गांव-गांव पहुंचकर समर्थन मांगते नजर आते हैं. लेकिन इस शोर-शराबे और चुनावी होड़ के बीच मदुरै जिले का ओथावीड़ गांव एक अलग ही मिसाल पेश करता है. यह गांव उस परंपरागत चुनावी संस्कृति से बिल्कुल उलट खड़ा है, जहां अक्सर वोट पाने के लिए नेता अपना हर संभव तरीका अपनाते हैं.

ओथावीड़ गांव में न तो किसी पार्टी के पोस्टर लगते हैं, न बैनर दिखाई देते हैं और न ही कोई झंडे लहराते हैं. सबसे खास बात यह है कि यहां के लोग चुनाव के दौरान किसी भी तरह के मुफ्त उपहार या प्रलोभन को सख्ती से नकार देते हैं. गांव वालों का मानना है कि उनका वोट उनकी समझ और जरूरतों के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी लालच या दबाव में. यह गांव लोकतंत्र की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है, जहां जागरूकता और जिम्मेदारी सबसे ऊपर है. ओथावीड़ के लोग यह संदेश देते हैं कि सच्चा लोकतंत्र वही है, जहां मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल सोच-समझकर करे बिना किसी प्रभाव, बिना किसी प्रलोभन के.

प्रचार खत्म होते ही नेताओं को समेटना पड़ता है बोरिया-बिस्तर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'यहां के लोग मानते हैं कि वोट देना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जिस पर किसी बाहरी प्रभाव का असर नहीं पड़ना चाहिए.' ओथावीड़ गांव की एक अनोखी पहचान है, जहां चुनाव को पूरी तरह व्यक्तिगत फैसला माना जाता है.  इसी सोच के चलते गांव में खास नियम बनाए गए हैं. नेता यहां आकर प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन वे अपने साथ लाए पोस्टर, झंडे और बैनर गांव में नहीं छोड़ सकते. प्रचार खत्म होते ही उन्हें सारा सामान वापस ले जाना होता है. सालों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उसी सख्ती के साथ लागू है, जो इस गांव को बाकी जगहों से अलग बनाती है और निष्पक्ष चुनाव की एक मिसाल पेश करती है.

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ओथावीड़ गांव ने पेश की लोकतंत्र की दिलचस्प तस्वीर

ओथावीड़ गांव लोकतंत्र की एक अलग और दिलचस्प तस्वीर पेश करता है. यहां राजनीति को लेकर आमतौर पर देखने वाली बहस, तकरार या सार्वजनिक चर्चा नजर नहीं आती. गांव के लोग राजनीतिक विचारों को अपनी निजी पसंद मानते हैं, जिसे वे सार्वजनिक मंचों पर जाहिर करने से बचते हैं. चुनाव के समय भी यहां माहौल शांत रहता है. न तो किसी तरह का विवाद होता है और न ही खुली बहस. यहां तक कि पंचायत बैठकों में भी जानबूझकर राजनीति पर चर्चा से दूरी बनाए रखी जाती है. इस गांव की यही खासियत इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है, जहां लोकतंत्र शोर-शराबे के बजाय शांति और व्यक्तिगत निर्णयों के साथ जीया जाता है.

ये गांव बना पूरे देश के लिए मिसाल

इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि यह गांवों में आपसी भाईचारे को मजबूत बनाए रखता है. राजनीतिक मतभेद जरूर होते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत रिश्तों पर हावी नहीं होते. लोग अपनी अलग-अलग राय रखते हुए भी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होते. यही वजह है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी गांव का माहौल सामान्य बना रहता है और रिश्तों में किसी तरह की कड़वाहट नहीं आती. यही वजह है कि आज यह गांव पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है. जब बाकी जगहों पर चुनावी शोर-शराबा अपने चरम पर होता है, तब यहां के लोग शांत माहौल में, पूरी समझदारी और जागरूकता के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं. यह गांव दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और समझ के साथ जीने का नाम है.

यह भी पढ़ेंः सनातन धर्म डेंगू-मलेरिया.... अब मंदिरों में हाजिरी लगाने क्यों पहुंच रहे DMK नेता?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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