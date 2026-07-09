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'शख्स का बदला देख रह जाएंगे भी दंग...', 30 साल में 300 होटलों में ठहरा और बिना बिल दिए हुआ फरार; इस तरीके से लगाता था चूना

पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 3 दशक में 300 से अधिक लग्जरी होटलों में ठहरा और बिना बिल का भुगतान किए फरार हो गया. इसके लिए वह कई प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करता था. पुलिस की जांच में शख्स ने हैरान करने वाला खुलासा किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 09, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:20 PM IST
'शख्स का बदला देख रह जाएंगे भी दंग...', 30 साल में 300 होटलों में ठहरा और बिना बिल दिए हुआ फरार; इस तरीके से लगाता था चूना

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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