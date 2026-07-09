'शख्स का बदला देख रह जाएंगे भी दंग...', 30 साल में 300 होटलों में ठहरा और बिना बिल दिए हुआ फरार; इस तरीके से लगाता था चूना

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के रहने वाले एक शख्स पर पिछले तीन दशक में भारत भर के 300 से अधिक लग्जरी होटलों को कथित तौर पर धोखा देने का आरोप लगा है. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि शख्स ने फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए होटलों में ठहरा और बिना बिलों का भुगतान किए हुए भाग गया.
आरोपी की पहचान बिंगसन जॉन के रूप में हुई, जो कथित तौर पर विदेशी पर्यटक गाइड, अंग्रेजी शिक्षक या योग प्रशिक्षक बनकर बड़े होटलों में ठहरता था. पुलिस का कहना है कि वह कई दिनों तक होटलों के कमरों में रहता और फिर सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए बिना बिल को चुकाए गायब हो जाता था.
पुलिस ने जांच में पाया किय कई बार आरोपी होटल से महंगी वस्तुएं भी ले गया है. पुलिस के अनुसार, हाल में ही आरोपी जॉन रायपुर के हयात होटल में दो दिन ठहरा और 63,000 रुपये का बिल बिना चुकाए ही चला गया. इसके अलावा अपने साथ होटल से 1.48 लाख रुपये का लैपटॉप भी लेकर गया.
जॉन के गायब होने के बाद होटल की ओर से पुलिस में शिकायत की गई. इसके बाद अपराध-विरोधी और साइबर इकाई के साथ पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स, दस्तावेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया, जिसके बाद पता चला कि वह ओडिशा में है.
रायपुर पुलिस की एक टीम ने उसे 72 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया और चोरी का लैपटॉप बरामद कर लिया, जिसे वह ऑफिस के काम के लिए होटल से ले गया था.
पुलिस की पूछताछ में जॉन ने बताया कि उसने 1990 से देश भर के 300 से अधिक लग्जरी होटलों को धोखा देने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया था. हैरान करने वाली बात है कि इससे पहले साल 2022 में एक फाइव स्टार होटल की शिकायत के बाद उसे केरल के कोल्लम रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इस फाइव स्टार होटल में वह रुका, लेकिन बिल का भुगतान किए बिना वहां से चला गया.
पुलिस ने पाया कि शख्स ने होटल में चेक-इन किया और ऐसा व्यवहार किया कि होटल वालों ने उससे कोई अग्रिम भुगतान करने को नहीं कहा. होटल में ठहरने के बाद, उसने कथित तौर पर बिना भुगतान किए होटल छोड़ दिया और एक लैपटॉप भी चुरा लिया. अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
गौरतलब है कि जॉन ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से पढ़ाई की है और कभी शादी नहीं की. वह 1980 के दशक में दिल्ली पहुंचा, जहां पर क पर्यटक गाइड के रूप में काम किया. उसके काम के तहत कई होटल उसे पर्यटकों के साथ जाने पर मुफ्त में ठहरने की अनुमति देते थे.
एक रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान पाया कि एक दिन कुछ गड़बड़ होने के बाद एक लग्जरी होटल के कर्मचारियों ने उसका अपमान किया और उसके बाद से उसने महंगे होटलों को निशाना बनाने का फैसला किया.
पुलिस ने जांच के दौरान बताया कि जॉन की पहली बार गिरफ्तारी साल 1996 में हुई थी और उसको तिहाड़ जेल भेजा गया था. बाद में उसने केरलम, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों की जेलों में लगभग 15 साल बिताए.
जांचकर्ताओं को जॉन की ओर से बताया गया कि किहाड़ जेल में रहने के दौरान वह कुख्यात सीरियल किलर और ठग चार्ल्स शोभराज के तरीकों से प्रभावित हुआ. जॉन ने होटलों को धोखा देने के लिए शोभराज द्वारा अपनाई गई फर्जी पहचान और छल के तरीकों को अपनाया.
हैरान करने वाली बात है कि जेल से निकलने के बाद वह एक नए शहर की ओर बढ़ता था. फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके एक पांच सितारा होटल में चेक-इन करता था, कुछ दिनों तक वहां रहता था, सुविधाओं का आनंद लेता था और फिर बिल का भुगतान किए बिना चला जाता था.