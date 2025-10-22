अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव; हैरान कर देगा तमिलनाडु का ये मामला

Tamil Nadu Drum Murder Case: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक शख्स ने केवल शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद उसने लाश को ड्रम में भरकर ठिकाना लगा दिया. 2 महीने तक जब महिला का पता नहीं चला, तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरु की.
Tamil Nadu News: तमिलनाडु से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. यहां एक शख्स ने केवल शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या ही कर दी, इतना ही नहीं हत्या करने के बाद लाश को ड्रम में भरकर ठिकाने लगा दिया. ये मामला तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले का बताया जा रहा है. इसकी जानकारी लोगों को 2 महीने बाद मिली, जब परिवार ने खोजबीन शुरू की. इस खबर में हम आपको इस घटना के बारे में बताएंगे.
दोनों के बीच होता था झगड़ा
30 साल की प्रिया के अपने पति सिलंबरसन के साथ अक्सर झगड़े होते थे. इससे परेशान होकर वह पुदुपलायम स्किन अपने मायके चली गई, वहां उसने अपने माता-पिता को बताया कि उसे अपने पति से अलग होना है. लेकिन परिवार ने सुलह करने की सलाह दी, परिवार वालों का कहना था कि बच्चों के लिए सुलह कर लेना चाहिए. इसके बाद वह अपने पति के पास चली गई.
परिवार ने की पूछताछ
प्रिया के हत्या के दो महीन तक कोई खबर नहीं मिलने पर उसके परिवार वालों को चिंता होने लगी, जिसके बाद पिता श्रीनिवासन ने प्रिया के बच्चों से मां के बारे में पूछा. लेकिन उन्होंने बताया कि मां को उन्होंने बहुत टाइम से नहीं देखा है. यह सुनते ही पिता को शक हुआ और उन्होंने इस बारे में पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी.
पति ने की गला दबाकर हत्या
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पति सिलंबरासन से पूछताछ की. हालांकि शुरुआत में वह बहाने बनाता रहा, कभी कहा कि प्रिया मायके गई है, तो कभी कहा बाहर काम पर है. लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो उसने सच उगल दिया. उनसे कहा कि 14 अगस्त को दोनों में झगड़ा हुआ था. सिलंबरासन को शक था कि प्रिया के किसी और से संबंध हैं, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर प्रिया की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद लाश को एक नीले ड्रम में भरकर घर से 3 किलोमिटर दूर दफना दिया.
पुलिस जांच जारी
पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला ने बताया कि दोनों के पहले से ही रिश्ते खराब थे. पति पत्नी पर लगातार शक करता था. पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
