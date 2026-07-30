/बच्चों की थाली में अब चिकन बिरयानी? 70 साल पुरानी मिड-डे मील योजना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव

अगर तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो मिड डे मील में चिकन बिरयानी शामिल करना हाल ही के सालों में सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक होगा. मंत्री ने मौजूदा स्कूल नाश्ते के मेनू में सुधार करने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने प्रति छात्र लगभग 15 रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार गेहूं और रवा उपमा जैसे बार-बार परोसे जाने वाले भोजनों को अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्पों से बदलने का इरादा रखती है.