/बच्चों की थाली में अब चिकन बिरयानी? 70 साल पुरानी मिड-डे मील योजना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव

Tamil Nadu Mid Day Meal: तमिलनाडु सरकार अब सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिड डे मील में हफ्ते में एक बार चिकन बिरयानी परोसने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने यह विचार मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सामने रखा है.
राजमोहन ने इस प्रस्ताव के बारे में बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु में हर प्रमुख राजनीतिक युग ने अपने-अपने तरीके से स्कूल में न्यूट्रिशन प्रोग्राम को मजबूत किया है.
मंत्री राजमोहन ने कहा,' के कामराज ने मिड डे मील स्कीम शुरू की. इसके बाद कलाइग्नार करुणानिधि ने इसमें अंडे शामिल किए, MGR ने इसे पौष्टिक भोजन कार्यक्रम में बदल दिया और जयललिता ने पूरे हफ्ते मिड डे मील में अंडे को शामिल किया. इसी तरह मेरी इच्छा है कि सरकारी स्कूलों में हफ्ते में एक बार चिकन बिरयानी परोसी जाए.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री विजय फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं किया गया है.
बता दें कि तमिलनाडु को लंबे समय से स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में सबसे आगे रहने वाला माना जाता है. भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले साल 1925 में मद्रास नगर निगम की ओर से की गई थी. इसका मकसद गरीब बच्चों को खाना खिलाना था.
तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज ने 1950 के दशक में मिड डे मील की शुरुआत की थी. उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजने में मदद करने के लिए प्राइमरी स्कूलों में फ्री स्कूल लंच की एक बड़ी योजना शुरू की थी. बाद में धीरे-धीरे अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाना शुरू किया.
तमिलनाडु में सितंबर 2022 में तत्कालीन DMK सरकार ने प्राइमरी स्कूल के छात्रों को सुबह का नाश्ता देने के लिए मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की. इसे बाद में पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना के रूप में रीनेम किया गया. मिड डे मील के साथ चलने वाले इस स्कीम ने इस पर फोकस किया कि बच्चों को स्कूल के दौरान 2 पौष्टिक भोजन मिलें.
अगर तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो मिड डे मील में चिकन बिरयानी शामिल करना हाल ही के सालों में सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक होगा. मंत्री ने मौजूदा स्कूल नाश्ते के मेनू में सुधार करने की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने प्रति छात्र लगभग 15 रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार गेहूं और रवा उपमा जैसे बार-बार परोसे जाने वाले भोजनों को अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्पों से बदलने का इरादा रखती है.
बता दें कि तमिलनाडु के मिड डे मील में वैसे चावल, सब्जियां, सांभर और अंडे मिलते हैं. इसके अलावा केरलम में भी चावल सांभर, कुटू, सब्जियां, दूध, अंडे और कई जगहों पर मछलियां भी मिलती हैं.
तेलंगाना में दाल-चावल, सब्जी, अंडा, आंध्र प्रदेश में भी दाल-चावल, सब्जी, पुलुसु और हफ्ते में एक बार अंडा मिलता है.