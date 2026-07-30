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बच्चों की थाली में अब चिकन बिरयानी? 70 साल पुरानी मिड-डे मील योजना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव

Chicken Biryani In Tamil Nadu Mid Day Meal: तमिलनाडु में अब सरकार मिड डे मील में चिकन बिरयानी भी शामिल करने पर विचार कर रही है. इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने मुख्यमंत्री विजय के सामने प्रस्ताव पेश किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 30, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:55 PM IST
बच्चों की थाली में अब चिकन बिरयानी? 70 साल पुरानी मिड-डे मील योजना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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