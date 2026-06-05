तमिलनाडु में मेडिकल सीटों पर घमासान! उदयनिधि स्टालिन ने सीएम विजय से अचानक क्यों कर दी ये बड़ी मांग?

तमिलनाडु में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय एक्शन मोड में आ गए हैं वो एक के बाद एक करके बड़े फैसलों पर मुहर लगाते जा रहे हैं. वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय को पत्र लिखकर राज्य की 152 खाली सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल सीटों को ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) में भेजे जाने से रोकने की मांग की है.

गुरुवार (4 जून) को नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सीएम विजय को लिखे गए पत्र में कहा है कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद खाली पड़ी मेडिकल कोटे की 152 सीटों को ऑल इंडिया कोटा में स्थानांतरित करने की स्थिति बनी है. उनका आरोप है कि अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रभावी ढंग से पक्ष नहीं रखा गया, जिसके कारण यह फैसला सामने आया. यह मामला तमिलवानी नामक अभ्यर्थी की याचिका से जुड़ा हुआ था.

काउंसलिंग के बाद भी 152 सीटें खाली रह गईं

स्टालिन ने काउंसलिंग प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2025 की नीट परीक्षा के आधार पर तमिलनाडु में कुल 430 सुपर-स्पेशियलिटी सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की गई थी. इनमें से 215 सीटें सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के लिए आरक्षित थीं. हालांकि काउंसलिंग के जरिए केवल 63 सीटों पर ही दाखिले हो सके और दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 152 सीटें खाली रह गईं.

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आखिर क्यों मचा है 152 मेडिकल सीटों पर घमासान?

उन्होंने पत्र में सीएम विजय को इस बात की भी याद दिलाई है कि 8, 10 और 16 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान तत्कालीन डीएमके सरकार ने अदालत के सामने ऐसे तर्क रखे थे, जिनके चलते इन सीटों को ऑल इंडिया कोटा में जाने से रोका जा सका था. इस पत्र में स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया था कि न्यूनतम पात्रता प्रतिशत (क्वालिफाइंग परसेंटाइल) घटाने को लेकर निर्णय बाद में लिया जाएगा. उनका कहना है कि यदि बाद में पात्रता मानदंड में ढील दी जाती है और ये सीटें ऑल इंडिया मेरिट सूची के आधार पर भर दी जाती हैं, तो इसका सीधा असर तमिलनाडु के सरकारी डॉक्टरों पर पड़ेगा.

करुणानिधि की आरक्षण व्यवस्था की दिलाई याद

स्टालिन के मुताबिक यह केवल डॉक्टरों के हितों का मामला नहीं है, बल्कि राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है. इससे सरकारी अस्पतालों में हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों और अन्य जटिल रोगों के इलाज की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. स्टालिन ने अपने पत्र में यह भी कहा कि वर्ष 2000 में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के कार्यकाल में सरकारी सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के लिए सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई थी.

अगर राज्य सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखती तो...

बाद में 2022 में डीएमके सरकार ने इस व्यवस्था को फिर से मजबूत किया. इस नीति के कारण बड़ी संख्या में सरकारी डॉक्टरों को उच्च चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों तक उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का अवसर मिला. उन्होंने चिंता जताई कि वर्षों के संघर्ष और प्रयासों से हासिल यह व्यवस्था अब खतरे में पड़ गई है. स्टालिन का कहना है कि यदि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखती, तो शायद यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती.

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