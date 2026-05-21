यह आपके शपथ का हिस्सा नहीं है...राजीव-राहुल का नारा लगा रहे MLA को राज्यपाल ने क्यों टोका?

Tamil Nadu Minister Oath Ceremony: तमिलनाडु में कांग्रेस विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली, शपथ के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि राज्यपाल को बीच में बोलना पड़ गया. जानिए आखिर विधायक ने ऐसा क्या कर दिया था.
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MLA S Rajesh Kumar: तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक है. तमिलनाडु के सीएम विजय ने उस परंपरा को खत्म किया है जो कई सालों से चली आ रही थी. कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने करीब 60 साल बाद राज्य सरकार में मंत्री पद की शपथ ली. कांग्रेस 1967 के बाद पहली बार तमिलनाडु सरकार का हिस्सा बनी है, हालांकि, शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस MLA एस राजेश कुमार ने कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आ गए.
किलियूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विधायक मंत्री पद की शपथ ली. मंत्री पद की शपथ ले रहे कांग्रेस विधायक एस राजेश कुमार ने पूर्व पीएम राजीव गांधी और राहुल गांधी तारीफ की, जिसकी वजह से राज्यपाल ने आपत्ति जताई. कांग्रेस नेताओं की तारीफ पर गवर्नर ने कांग्रेस नेता को अचानक याद दिलाया कि यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है. जिसके बाद एस राजेश कुमार भी अपनी नारेबाजी रोक दी और अपने शपथ पत्र पर साइन करने चले गए.
शपथ ग्रहण समारोह का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एस राजेश कुमार ने कहा कि कामराज (तमिलनाडु के दिवंगत कांग्रेसी दिग्गज) का नाम अमर रहे, भारत रत्न राजीव गांधी (पूर्व प्रधानमंत्री) अमर रहें और लोगों के नेता राहुल गांधी अमर रहें, जैसे ही उन्होंने इनका नाम लिया तो राज्यपाल ने उन्हें टोक दिया.
तमिलनाडु में मंत्री पद की शपथ के दौरान कांग्रेस विधायक को राज्यपाल ने क्यों रोका? pic.twitter.com/6a2Zh4Ua0k
तमिलनाडु विधानसभा में पांच MLA वाली कांग्रेस, TVK सरकार का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि विजय की पार्टी नतीजों में बहुमत से पीछे रह गई थी. कांग्रेस ने सबसे पहले TVK को समर्थन देने की घोषणा की थी, जिससे उसकी पुरानी सहयोगी DMK से रिश्ते टूट गए. हालांकि कांग्रेस 20 साल तक DMK की सहयोगी रही, लेकिन वह राज्य में DMK मंत्रालयों का हिस्सा कभी नहीं रही. लेकिन TVK ने इस परंपरा को तोड़ते हुए कांग्रेस के विधायको को भी मंत्रिमंडल में जगह दी.
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