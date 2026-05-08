तमिलनाडु की सियासी पिक्चर का सस्पेंस खत्म, विजय को आखिरकार मिल गया सरकार बनाने का न्योता

Tamil Nadu New CM: तमिलनाडु की राजनीति में सरकार गठन को लेकर जारी हलचल के बीच टीवीके सुप्रीमो थलापति विजय ने आखिरकार बहुमत का आंकड़ा छू लिया है. एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन मिलते ही विजय ने राज्यपाल के पास जाकर सरकार के गठन का दावा पेश किया है. जिसे लोकभवन ने फौरन स्वीकार किया. वामपंथी दलों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), सीपीएम (CPM) और वीसीके (VCK) ने विजय की टीवीके को सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देने का ऐलान किया था. अब विजय कल सुबह 11 बजे राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

पार्टी मुख्यालय में जश्न

वाम दलों के बाद अब तमिलनाडु में आयूएमएल (IUML) ने टीवीके को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है. राज्य में वीसीके, सीपीआई और सीपीआई(एम) ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए टीवीके को अपना समर्थन दिया. मुस्लिम लीग से समर्थन का लेटर मिलते ही टीवीके कार्यकर्ताओं ने टीवीके मुख्यालय के बाहर जमकर जश्न मनाया.

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आईयूएमएल के समर्थन से बन गई बात

आपको बताते चलें कि राज्य में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल के दो विधायक जीते हैं. सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस अपना समर्थन दे चुकी है. विदुथलाई चिरुथिगल काची (VCK) से बातचीत के बाद बहुमत के जादुई आंकड़े का इंतजाम हो गया है. गौरतलब है कि इसके पहले विजय ने राज्यपाल से जब मुलाकात की थी तब बहुमत के लिए जरूरी पत्र न होने की वजह से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा था. हालांकि राज्यपाल ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि टीवीके के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की वजह से वो किसी और दल को उनसे पहले मौका नहीं देंगे.

तमिलनाडु विधानसभा की वर्तमान स्थिति

आपको बताते चलें कि तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद सामने आए नतीजों ने 'द्रविड़ राजनीति' को हासिए पर पहुंचा दिया. अभिनेता विजय की पार्टी TVK सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़कर तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश की थी लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि टीवीके ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर पूरे स्टेट में टॉप किया. इस तरह जनता ने खुद 60 सालों से डीएमके और अन्ना डीएमके की कथित रोटेशन वाली राजनीति का अंत कर दिया.

टीवीके चीफ थलापति विजय शनिवार की सुबह 11 बजे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. थलापति विजय का यह शपथ ग्रहण तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे दिया है. लोक भवन में हुई मुलाकात के बाद विजय ने इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया. आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे.

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