Tamil Nadu News: एक तरफ हम AI की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी अंधविश्वास की भेंट चढ़ रहे हैं. तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के मेलपट्टी गांव में 6 साल के बच्चे मुगिलन की मौत हो गई. उसकी मौत के बाद परिजनों और गांव वालों ने जादू-टोने और मानव बलि के आरोप लगाए हैं. हालांकि, पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.
मुगिलन नाम का यह लड़का पेरनामबुट के पास मेलपट्टी गांव में एक घर में मृत अवस्था में मिला था. बच्चे की मौत की खबर मिलने के बाद गांववालों और रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारियों ने शव बरामद किया और गुडियाथम के सरकारी जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस के मुताबिक संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि बच्चे की मौत उसकी चाची के मारपीट करने के बाद हुई होगी. जब बच्चे ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, तो उसकी आंटी ने उसे डांटा और कहा जाता है कि उसने उसे डंडे से मारा.
पुलिस ने लड़के की चाची रेवती को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में उससे पूछताछ कर रही है. रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि बच्चे की दादी जादू-टोने में शामिल थीं. परिवार के सदस्यों और आस-पास के लोगों ने दावा किया कि घर में और उसके आस-पास अक्सर काले जादू से जुड़ी चीजें देखी जाती थीं और आरोप लगाया कि रस्म से जुड़ी चीजें पास के एक पब्लिक कुएं में फेंक दी गई थीं.
इन आरोपों को और बल मिला, क्योंकि उसकी मौत अमावस्या को हुई थी, जिससे कुछ गांव वालों को शक हुआ कि बच्चे की बलि किसी रस्म के तहत दी गई होगी. हालांकि, जांच करने वालों का कहना है कि इन दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है. वहीं, लड़के के मामा के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि उसे पीट-पीटकर मार डाला गया था.