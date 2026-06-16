Tamil Nadu News: एक तरफ हम AI की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी अंधविश्वास की भेंट चढ़ रहे हैं. तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के मेलपट्टी गांव में 6 साल के बच्चे मुगिलन की मौत हो गई. उसकी मौत के बाद परिजनों और गांव वालों ने जादू-टोने और मानव बलि के आरोप लगाए हैं. हालांकि, पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.