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अंधविश्वास ने छीन ली मासूम की जिंदगी? इस राज्य में 6 साल के बच्चे की दी गई बलि!

एक तरफ हम AI की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी अंधविश्वास की भेंट चढ़ रहे हैं. तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के मेलपट्टी गांव में 6 साल के बच्चे मुगिलन की मौत हो गई. उसकी मौत के बाद परिजनों और गांव वालों ने जादू-टोने और मानव बलि के आरोप लगाए हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 16, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:40 PM IST
अंधविश्वास ने छीन ली मासूम की जिंदगी? इस राज्य में 6 साल के बच्चे की दी गई बलि!

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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