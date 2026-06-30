'अब केवल एसी बसें चलेंगी...', तमिलनाडु की विजय सरकार का बड़ा फैसला; यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में सीएम विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है. इस बीच राज्य में सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी एक अहम निर्णय लिया गया है. अब से तमिलनाडु की सरकार राज्य में केवल एसी बसें ही खरीदेगी. सीएम विजय की ओर से नई सरकारी बसों में वातानुकूलित सुविधा अनिवार्य करने पर एक अहम निर्देश जारी किया गया है.
दरअसल, टीवीके सरकार का यह फैसला राज्य के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने और आम नागरिकों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से लिया गया है. सीएम विजय के इस फैसले की चारों ओर सराहना भी होने लगी है.
परिवहन मंत्री विजय तमिल की ओर से बताया गया कि आने वाले समय में तमिलनाडु के लोग केवल एसी बसों में यात्रा करेंगे. सीएम विजय की इच्छा है कि भविष्य में खरीदी जाने वाली सभी सरकारी बसें एसी युक्त हों. उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के दूरस्थ इलाकों को भी मजबूत बस नेटवर्क से जोड़ा जा सके और आम नागरिकों को अच्छी परिवहन सुविधा मिल पाए.
“தமிழகத்தில் இனி பொதுமக்கள் ஏசி பேருந்தில் செல்ல வேண்டும். அதற்காகவே இனி வாங்கப்படும் புதிய அரசுப் பேருந்துகள் அனைத்தும் ஏசி வசதியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பது முதலமைச்சரின் விருப்பம்”- போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன்#TamilanParthiban | #TVK | #Minister |… pic.twitter.com/upUUozaAXi
— PttvOnlinenews (@PttvNewsX) June 28, 2026
गौरतलब है कि हाल में राज्य के सीएम विजय की ओर से नशा-विरोधी अभियान चलाया गया है. इस अभियान नाम स्टार्ट रन, स्टॉप ड्रग्स था. बता दें कि इस अभियान की शुरुआत चेन्नई के मरीना बीच के पास कामराज सलाई पर हुई, जहां पर सीएम ने कैबिनेट मंत्री पी. वेंकटरमनन और मुख्य सचिव एम. साई कुमार के साथ करीब 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाई.
वहीं, सीएम ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों से नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और उन्हें परिवार और समाज में मादक पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी जागरुक किया. इस दौरान 'खेल, शिक्षा, नशा मुक्ति' वाले बैनर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलवाया.
गौर करने वाली बात है कि टीवीके सरकार की ओर से यह ऐलान ऐसे समय पर किया गया है, जब हाल में ही मुख्यमंत्री विजय ने राज्य के परिवहन बेड़े में 300 नई सरकारी बसों को शामिल किया था. जानकारी के अनुसार, इन बसों को 127.21 करोड़ रुपये से खरीदा गया था, जिनमें 164 डीजल बसें और 136 बीएस-6 मानकों वाली सीएनजी बसें शामिल हैं.
बताया जा रहा है कि इन बसों को चेन्नई के कोयंबेडु और किलंबक्कम जैसे प्रमुख बस स्टैंड से अग-अलग रास्तों पर चलाया जा रहा है. माना जा रहा है कि इन बसों से यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा. इस बीच सरकार की ओर से लिया गया फैसला सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.