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'अब केवल एसी बसें चलेंगी...', तमिलनाडु की विजय सरकार का बड़ा फैसला; यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

तमिलनाडु सरकार ने यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन के लिए केवल एसी बसें ही खरीदेगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 30, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:24 PM IST
'अब केवल एसी बसें चलेंगी...', तमिलनाडु की विजय सरकार का बड़ा फैसला; यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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