Tamil Nadu News: तमिलनाडु के त्रिशूर जिले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. त्रिशूर रेलवे स्टेशन पर आग लग गई, जिससे स्टेशन के पास बनी पार्किंग में खड़ी 200 से ज़्यादा दोपहिया गाड़ियां जलकर खाक हो गईं. यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास बने टू-व्हीलर पार्किंग एरिया में हुई, जिससे यात्रियों और आस-पास रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई.

शुरुआती जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले सुबह करीब 6.45 बजे देखी गई. आग की लपटों ने तेजी से पार्किंग एरिया को अपनी चपेट में ले लिया, जहां आमतौर पर रोजाना 500 से ज़्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर खड़े होते हैं. माना जा रहा है कि पार्क की गई गाड़ियों में फ्यूल होने की वजह से आग तेजी से फैली और तेज हो गई, जिससे कुछ ही मिनटों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, अलर्ट मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे.

कई फायर टेंडर लगाए गए,और फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने के लिए लगभग आधे घंटे तक काम किया. हालांकि आग की लपटों को बुझा दिया गया था, लेकिन कुछ समय तक इलाके में घना धुआं छाया रहा, जिससे यात्रियों और स्टेशन स्टाफ को परेशानी हुई. चश्मदीदों ने बताया कि कई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं, जबकि कई अन्य को आंशिक नुकसान हुआ. पार्क की गई गाड़ियों के मालिक कई रोजाना सफर करने वाले लोग हैं, घटना के बारे में सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी दोपहिया गाड़ियां जलकर राख हो गई थीं, नष्ट हुई गाड़ियों की सही संख्या का पता अभी अधिकारी लगा रहे हैं.

आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है. अधिकारियों ने बताया कि यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट, फ्यूल लीक या किसी अन्य कारण से लगी थी. जांच में रेलवे स्टेशन परिसर के सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका हो सकती है. खास बात यह है कि रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस घटना से ट्रेन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा. घटना के दौरान ट्रेनों की आवाजाही सामान्य रही. रेलवे अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों ने प्रभावित वाहन मालिकों को आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे. (आईएएनएस)