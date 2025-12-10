Advertisement
trendingNow13035931
Hindi Newsदेश

स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब! इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही है ये विचार

Tamil Nadu News: तमिलनाडु सरकार राज्य भर के सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) शुरू करने पर विचार कर रही है. इसके पीछे की क्या वजह है आइए जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 10, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब! इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही है ये विचार

Tamil Nadu News: हर माता-पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बने. ताकि वो जिंदगी अच्छे तरह से गुजार सके, ऐसे ही स्कूलों और उद्योगों के बीच के अंतर को कम करने के लिए, तमिलनाडु सरकार राज्य भर के सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) शुरू करने पर विचार कर रही है. इसका मकसद छात्रों को स्कूल की पढ़ाई के साथ ही उद्योग के लिए तैयार कौशल (इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स) प्रदान करना है.

यह पहल स्कूल शिक्षा विभाग और रोजगार और प्रशिक्षण विभाग मिलकर कर रहे हैं ताकि छात्रों में शुरुआती दौर में ही रोजगार पाने की क्षमता को बेहतर बनाया जा सके.  यह योजना अभी शुरुआती चरण में है और 'स्कूल-आईटीआई' नाम की एक नई अवधारणा पर आधारित है. इस मॉडल के तहत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं स्कूल कैंपस से ही चलेंगी, जिससे छात्र अपनी रेगुलर पढ़ाई के साथ-साथ टेक्निकल स्किल्स भी हासिल कर सकेंगे.

दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने 4 दिसंबर को इस प्रस्ताव की संरचना, पात्रता मापदंड और लागू करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की. शुरुआती रोडमैप के हिस्से के तौर पर, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने स्कूल-आईटीआई स्थापित करने के लिए 10 सरकारी स्कूलों को पायलट संस्थानों के तौर पर चुनने का सुझाव दिया है. हालांकि, इसे लागू करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन आधारभूत संरचना और जगह की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए तैयारी के कदम शुरू हो गए हैं. चर्चाओं के बाद, चुनिंदा जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) को उन सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की सूची जमा करने का निर्देश दिया गया है, जहां इस प्रोजेक्ट को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीईओ को स्थानीय जरूरतों और मौजूदा सुविधाओं का मूल्यांकन करने के बाद सूची देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है. स्कूल-आईटीआई की मेजबानी के लिए योग्य माने जाने वाले स्कूलों के लिए कई शर्तें रखी गई हैं. हर स्कूल के परिसर में कम से कम आधा एकड़ जमीन होनी चाहिए, अप्रयुक्त या कम इस्तेमाल होने वाली प्रयोगशालाओं और इमारतों को आईटीआई वर्कशॉप और ट्रेनिंग क्लासरूम में बदलने की भी मंजूरी होनी चाहिए.

फिलहाल, तमिलनाडु में आईटीआई उन छात्रों के लिए कई तरह के तकनीकी और वोकेशनल कोर्स प्रदान करते हैं जो कक्षा 10 या 12 पूरी कर चुके हैं, जिसमें उत्पादन, विद्युत, यांत्रिक और सर्विस सेक्टर में कई ट्रेड शामिल हैं. स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले ही 2021-22 एकेडमिक साल से क्लास 11 और 12 के पाठ्यक्रम को फिर से बनाकर वोकेशनल शिक्षा को मजबूत करने के कदम उठाए हैं, जिसमें रोजगार पर फोकस किया गया है. अगर पायलट फेज को मंज़ूरी मिल जाती है और इसे पूरे राज्य में बढ़ाया जाता है. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu news

Trending news

गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
Deepawali
गौरव का पल! इस भारतीय त्योहार को UNESCO ने अमूर्त धरोहर लिस्ट में किया शामिल
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
Rahul Gandhi
'उस इंसान में कोई दम नहीं...' राहुल की जर्मनी यात्रा पर बोलीं BJP सांसद कंगना रनौत
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
Tamil Nadu news
स्कूल से सीधे स्किल्ड जॉब!इस राज्य में शुरू होगा गेम-चेंजर प्लान, सरकार कर रही विचार
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', कहा-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
Goa Nightclub Fire
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
Bihar News
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
IBCA
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
Fake Birth Certificates Case
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
Rahul Gandhi Germany Tour
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस