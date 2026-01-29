इस राज्य में नहीं खत्म हो रहा इंसानों और जानवरों में टकराव, एक दशक में गई 600 से ज्यादा लोगों की जान

Tamil Nadu News: अक्सर देखा जाता है कि जानवरों और इंसानों का टकराव हो जाता है. कभी-कभी खूंखार जानवर इंसानों पर हमला कर देते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में पिछले दस साल में इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव में 685 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें अकेले पिछले साल 43 मौतें शामिल हैं. वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सिर्फ टेक्नोलॉजी और सख्ती से इस बढ़ते संकट को हल नहीं किया जा सकता, इसके लिए जनभागीदारी जरूरी है.

अनामलाई टाइगर रिजर्व (एटीआर) के मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक डी. वेंकटेश ने कहा कि जंगल के किनारों पर रहने वाले लोकल समुदायों की एक्टिव भागीदारी के बिना इंसानों और जानवरों के बीच टकराव को कम करना नामुमकिन है. तमिलनाडु वन विभाग ने बुधवार को कोयंबटूर में राज्य वन सेवा के लिए केंद्रीय अकादमी में इंसान-जानवर संघर्ष को कम करने पर एक सेमिनार आयोजित किया. सेमिनार में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख (एचओएफएफ) श्रीनिवास आर. रेड्डी और कोयंबटूर, होसुर, सत्यमंगलम, नीलगिरी, डिंडीगुल, कोडाइकनाल और तेनकासी के वन अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान इंसानों और वन्यजीवों के बीच सह-अस्तित्व के लिए मिलकर काम करने की रणनीतियों पर फोकस किया गया.

डी.वेंकटेश ने बताया कि पश्चिमी घाट के किनारे के जिलों तेनकासी, विरुधुनगर, कोयंबटूर, तिरुपुर, थेनी, सेलम, धर्मपुरी और कृष्णागिरी में लोगों और वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं. वेंकटेश ने बढ़ते टकराव के पीछे के इकोलॉजिकल कारणों को समझाते हुए कहा कि कई जंगल के इलाके जो हरे-भरे दिखते हैं, वे असल में बाहरी पौधों की प्रजातियों के फैलने के कारण "हरे रेगिस्तान बन गए हैं, जो वहां के जानवरों को सहारा नहीं दे पाते. उन्होंने कहा कि इस तरह की गिरावट ने वन्यजीवों के पारंपरिक आवागमन के तरीकों को बिगाड़ दिया है और इंसानों के साथ टकराव बढ़ा दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि हाथी, जो पहले ज्यादातर कोडाइकनाल के बेरिजम इलाके तक ही सीमित थे, अब डिंडीगुल में जिले की सीमाओं के पार भी देखे जा रहे हैं, जो आवास के नुकसान और बंटवारे के कारण बदले हुए माइग्रेशन रास्तों को दिखाता है. जंगल की जमीन पर कब्जा, कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलना जो जानवरों के रास्तों से गुजरती हैं और जंगल की सीमाओं के पास नकदी फसलों की खेती का विस्तार, इन सभी को इस समस्या के मुख्य कारणों में गिना गया. बयान में कहा गया है कि ज्यादातर मौतें अचानक हुई मुठभेड़ों में होती हैं, लेकिन इंसानों की वजह से होने वाली गड़बड़ियों ने टकराव की स्थितियों की तीव्रता और गंभीरता को काफी बढ़ा दिया है.

पिछले दस साल में ऐसे टकरावों के कारण पूरे राज्य में 685 मौतें हुई हैं, जो इस चुनौती की गंभीरता को दिखाता है. वन विभाग ने कहा कि वह टकराव को धीरे-धीरे कम करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है, जिसमें हाथियों की हर समय निगरानी करने और संवेदनशील गांवों को शुरुआती चेतावनी देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना शामिल है. हालांकि, अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि ये उपाय तभी प्रभावी होंगे जब समुदाय सहयोग करेगा, सलाहों का पालन करेगा और लंबे समय तक आवास की सुरक्षा के प्रयास किए जाएंगे. (आईएएनएस)