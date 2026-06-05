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खत्म हुआ सस्पेंस! आखिरकार BJP से अलग हो गए अन्नामलाई; अब नई पार्टी या नया दांव?

K Annamalai: तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार हो गया है. आखिरकार, उनका और भाजपा का साथ समाप्त हो गया है. अन्नामलाई ने 2 जून को भाजपा से इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था. 

Edited By:  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 05, 2026, 11:42 AM IST
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खत्म हुआ सस्पेंस! आखिरकार BJP से अलग हो गए अन्नामलाई; अब नई पार्टी या नया दांव?

K Annamalai: तमिलनाडु की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. तमिलनाडु के पूर्व भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार हो गया है. आखिरकार, उनका और भाजपा का साथ समाप्त हो गया है. अन्नामलाई ने 2 जून 2026 को पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था, जो अभी तक स्वीकार नहीं हुआ था. जुलाई 2021 में भाजपा ने अन्नामलाई को तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. 

इस्तीफे के बाद की थी मुलाकात

इस बार के चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था बल्कि, पार्टी के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया था. इस्तीफा देने के बाद तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन और गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी की थी. इस बैठक के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि अन्नामलाई पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे. दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद भी पार्टी कोई हल नहीं निकाल पायी और इसके बाद भाजपा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया. 

 

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क्यों नाराज चल रहे थे अन्नामलाई?

अन्नामलाई विधानसभा चुनाव से ही भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से नाराज चल रहे थे. अन्नामलाई चाहते थे कि भाजपा विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़े. लेकिन पार्टी ने एआईएडीएमके से गठबंधन कर लिया, इस बात से वो खफा थे,  उनका मानना था कि बीजेपी को राज्य में द्रविड़ दलों के बिना स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए. इस कदम से युवाओं में काफी ज्यादा असंतोष है. इसके अलावा इस्तीफा देते वक्त उन्होंने इस बात पर दुख जताया है कि पार्टी के भीतर उन्हें बाद में साइडलाइन कर दिया गया है.

गिर गया था वोटिंग प्रतिशत

अन्नामलाई ने पार्टी नेतृत्व से कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का वोट शेयर 11 प्रतिशत था, जो हाल में हुए विधानसभा चुनावों में घटकर सिर्फ 3 प्रतिशत रह गया है. उन्होंने इस गिरावट की वजह AIADMK के साथ गठबंधन-जैसे कुछ गलत फैसलों को बताया था. विधानसभा में पार्टी की ताकत 2021 के चार विधायकों से घटकर अब सिर्फ एक रह गई है.

सियासी गलियारों में क्या है हलचल?

अन्नामलाई के इस्तीफे की चर्चा पूरे देश में हो रही है, अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अन्नामलाई नई पार्टी बनाएंगे या फिर कोई नया दांव चलेंगे? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि अन्नामलाई अब ‘नई राजनीतिक लाइन’ तैयार करने के मूड में हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि अन्नमलाई युवाओं को केंद्र में रखकर अपनी नई सियासी पारी शुरू कर सकते हैं.  वो एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जो द्रविड़ राजनीति के खिलाफ होगा.

एक्स पर लिखी थी ये बात

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैं 12 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी से मिलने, अपनी राय शेयर करने और खुले दिल से बातचीत करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. उनके इस ट्वीट के बाद से लोग ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका अगला कदम कौन-सा होगा?

ये भी पढ़ें: कटमनी, धोखाधड़ी और... ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री के भाई को उठा ले गई पुलिस, क्यों लगी हथकड़ी?

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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