तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के आसमान में दुर्लभ नजारा देखने को मिला है. यहां पर कुछ दिनों से तमिलनाडु के थूथुकुडी रोजी स्टार्लिंग पक्षियों के बड़े झुंड देखे जा रहे हैं, जो आसमान में उड़ते हुए शानदार आकृतियां बना रहे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 15, 2025, 02:27 PM IST
Tamil Nadu News: मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है. दिसंबर खत्म होते-होते और जनवरी के शुरुआत में पक्षियों का समूह बड़े पैमाने पर दिखने लगता है. चिड़ियों की चहचहाहटों सें आसमान गुंजायमान हो जाता है. इसी बीच तमिलनाडु में दुर्लभ नजारा देखने को मिला है. पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में रोजी स्टार्लिंग पक्षियों के बड़े झुंड देखे जा रहे हैं, जो आसमान में उड़ते हुए शानदार आकृतियां बना रहे हैं. इन्हें देखकर लोग काफी ज्यादा खुश भी होते हैं.

ये पक्षी सितंबर-अक्टूबर के आसपास अपने ब्रीडिंग ग्राउंड से उड़ान भरते हैं और मार्च-अप्रैल तक रहने के लिए भारतीय महाद्वीप में आते हैं. तमिलनाडु के अलावा, ये पक्षी गुजरात, MP, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और उत्तर भारत में झुंड में देखे जाते हैं. उनके माइग्रेशन का कारण मौसम की पसंद से लेकर खाने की ज़्यादा मात्रा तक हो सकता है. ये ओमनीवोरस पक्षी हैं जो ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां कीड़ों के रहने की संभावना हो, अक्सर घास के मैदानों और खेतों में माइग्रेट करते समय एक साथ झुंड में रहना बड़े शिकारियों को कन्फ्यूज करने का भी एक तरीका है, जबकि उनकी गुनगुनाहट से शांत माहौल बनता है.

हल्के गुलाबी और काले पंखों और तेज चोंच के साथ वे कुदरती तौर पर बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जिसका इस्तेमाल वे पौधों से टिड्डे और दूसरे कीड़े पकड़ने के लिए करते हैं. दूसरे माइग्रेटरी पक्षी भारत में आ गए हैं, खासकर ओडिशा में चिलिका झील के आसपास, जहां नवंबर के आखिर में चिलिका वाइल्डलाइफ़ डिवीजन के अनुसार 87 से ज्यादा तरह के पक्षी देखे गए. चिलिका वाइल्डलाइफ डिवीजन के DFO, अमलान नायक ने माइग्रेटरी सीजन के संभावित नतीजों पर कमेंट किया.

इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस साल, माइग्रेटरी पक्षियों की संख्या दो लाख से ज्यादा हो गई है. जबकि पिछले साल इसी समय तक सिर्फ़ 60 तरह के पक्षियों की रिपोर्ट मिली थी. इसे एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है. लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, डिवीजन ने नलबाना बर्ड सैंक्चुअरी के पास आउटरीच एक्टिविटीज़ की योजना बनाई है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल के कारण सैंक्चुअरी के अंदर सिर्फ कुछ ही ग्रुप को जाने की इजाजत होगी. चिल्का में हर सर्दियों में आम तौर पर लगभग 222-223 माइग्रेटरी प्रजातियां देखी जाती हैं और अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इनकी संख्या बढ़ेगी. सर्दियों का माइग्रेशन पीरियड मार्च और अप्रैल तक चलता है, जो इन पक्षियों के अपने घरों को लौटने पर खत्म होता है. (ANI)

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

