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Hindi NewsदेशCBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, ‘हिंदी थोपने का प्लान’ है

CBSE की 3-लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल: स्टालिन बोले- यह पढ़ाई नहीं, ‘हिंदी थोपने का प्लान’ है

MK Stalin: तमिलनाडु ने एक बार फिर केंद्र सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि केंद्र क्षेत्रीय भाषाओं के बजाय हिंदी को तरजीह दे रहा है. एक ट्वीट करके उन्होंने नाराजगी भी जताई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 04, 2026, 02:11 PM IST
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MK Stalin
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Tamil Nadu News: तमिलनाडु में सियासी तकरार छिड़ी है. इसी बीच मिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रेसिडेंट एम के स्टालिन ने  CBSE के नए सिलेबस के फ्रेमवर्क को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि केंद्र इसके जरिए भाषा थोपने की कोशिश कर रहा है. जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के बजाय हिंदी को तरजीह दी गई. उन्हें एक्स पर एक ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा. 

एक्स पर उन्होंने लिखा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ जो करिकुलम फ्रेमवर्क पेश किया है, वह कोई सीधा-सादा एकेडमिक सुधार नहीं है, यह भाषा थोपने की एक सोची-समझी और बहुत चिंताजनक कोशिश है जो हमारी लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को सही साबित करती है.

“भारतीय भाषाओं” को बढ़ावा देने की आड़ में, BJP की अगुवाई वाली NDA सरकार तेजी से एक सेंट्रलाइजिंग एजेंडा आगे बढ़ा रही है जो हिंदी को खास अहमियत देता है, जबकि भारत की समृद्ध और अलग-अलग भाषा वाली विरासत को सिस्टमैटिक तरीके से किनारे कर रहा है. तथाकथित तीन-भाषा वाला फॅार्मूला, हिंदी को गैर-हिंदी भाषी इलाकों में फैलाने का एक छिपा हुआ तरीका है.

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दक्षिणी राज्यों के स्टूडेंट्स के लिए, यह फ्रेमवर्क असल में हिंदी सीखना जरूरी कर देता है. इसमें आपसी तालमेल कहां है? क्या हिंदी भाषी राज्यों के स्टूडेंट्स को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या बंगाली और मराठी जैसी भाषाएं भी सीखना जरूरी होगा? ऐसी साफ बात का पूरी तरह से न होना इस पॉलिसी के एकतरफा और भेदभाव वाले नेचर को दिखाता है.

क्या केंद्र सरकार को जमीनी हकीकत की कोई समझ है, टीचर की मौजूदगी, ट्रेनिंग कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की? इस बड़े काम को लागू करने के लिए काबिल टीचर कहां हैं? सबसे जरूरी बात, एजुकेशन सिस्टम पर इस भारी बोझ को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग कहां है? यह बिना प्लानिंग, रिसोर्स या अकाउंटेबिलिटी के अनाउंस की गई एक और बिना सोची-समझी पॉलिसी लगती है.

यह सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, यह फेयरनेस, फेडरलिज्म और बराबर मौके का सवाल है. हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चरल तौर पर खास अधिकार देकर, यह पॉलिसी हायर एजुकेशन और नौकरी में मजबूत फायदे पैदा करने का रिस्क उठाती है, जिससे इलाके के बीच का फर्क और बढ़ता है. 

ऐसे समय में जब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए. प्राथमिकता उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AVGC (एनिमेशन, विज़ुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) जैसे उभरते सेक्टर में स्किल्स देना और साइंटिफिक सोच और क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करना होना चाहिए. इसके बजाय, यह पीछे ले जाने वाला और सख्तभाषा का बोझ उनकी तरक्की को पटरी से उतारने का खतरा है. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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