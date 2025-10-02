Advertisement
trendingNow12945493
Hindi Newsदेश

तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी, गश्त के दौरान क्या हुआ था?

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में दो पुलिसकर्मियों ने आंध्र प्रदेश की एक महिला के साथ सामूहिक रेप किया, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 02, 2025, 10:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी, गश्त के दौरान क्या हुआ था?

Tamil Nadu News: सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि अपराधों पर किसी तरह से अंकुश लगाया जाए, इसके बावजूद भी कुछ लोग लगातार कानून से खिलवाड़ करते रहते हैं, तमिलनाडु के दो कांस्टेबलों ने एक घिनौना काम किया, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने दोनों कांस्टेबलों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. उनकी गिरफ्तारी से पहले ही उन्हें निलंबित कर दिया गया था. जानें पूरा मामला. 

बर्खास्त किए गए कांस्टेबल
जिसके बाद कांस्टेबल डी सुरेशराज और पी सुंदर को अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत बर्खास्त कर दिया गया है, इस मामले में गिरफ्तारी के बाद दोनों को पहले निलंबित कर दिया गया था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 30 सितंबर को तिरुवन्नामलाई जिले में एक महिला से बलात्कार के मामले में शामिल दोनों पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. 

जांचकर्ताओं ने कही ये बात
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले को लेकर जांचकर्ताओं ने कहा कि पीड़िता और उसकी मां फलों का व्यापार करती थीं और वो आंध्र प्रदेश से तिरुवन्नामलाई आई थीं. रात में गश्त ड्यूटी के दौरान सुरेशराज और सुंदर ने उन्हें रोका. इसके बाद वो युवती और उसकी मां को एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर उसकी मां के सामने बेटी के साथ सामूहिक रेप किया.

Add Zee News as a Preferred Source

विपक्ष ने सरकार को घेरा
इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार की कड़ी आलोचना की है. पलानीस्वामी ने कहा, "द्रमुक सरकार को शर्म से झुकना होगा. मैं स्टालिन मॉडल सरकार की निंदा करता हूं, जो महिलाओं को पुलिस से अपनी रक्षा करने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि पुलिस उनकी गढ़ होनी चाहिए. जिसपर द्रमुक का कहना है कि ऐसे हर मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और न्याय और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्यवाही में तेजी लाई जा रही है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu news

Trending news

सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
Police
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
uddhav thackeray
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता को क्यों है कल्कि अवतार का इंतजार?
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
;