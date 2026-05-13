Advertisement
trendingNow13215419
Hindi Newsदेशफ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन; विरोध में कितने वोट पड़े?

फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन; विरोध में कितने वोट पड़े?

Vijay Floor Test: TVK सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीत लिया है, टीवीके के पक्ष में 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया. जबकि विजय सरकार के विरोध में केवल 22 वोट पड़े. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 13, 2026, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन; विरोध में कितने वोट पड़े?

Tamil Nadu Government: तमिलनाडु में चुनाव के नतीजों के बाद से टीवीके प्रमुख विजय को बहुमत साबित करने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, हालांकि, विजय ने जैसे ही सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद से सियासी माहौल पूरी तरह से बदल गया. पहले उन्हें AIADMK ने समर्थन दिया और अब TVK सरकार ने तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीत लिया है, टीवीके के पक्ष में 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया.

DMK ने किया वॉकआउट
विपक्ष के नेता और DMK के MLA उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि पार्टी फ्लोर टेस्ट में वोटिंग से दूर रहेगी. जिन लोगों ने आपको वोट दिया था, उन्हें लगने लगा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, हम, DMK, वॉकआउट कर रहे हैं और वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, साथ ही साथ कहा कि एक सेक्युलर सरकार होनी चाहिए, लगभग 65% लोगों ने विजय को CM के तौर पर रिजेक्ट कर दिया है. उनमें से ज्यादातर ने उन्हें वोट नहीं दिया, यह सरकार कितने समय तक चलेगी, लोग यही सोच रहे हैं.

पलानीस्वामी ने किया विजय का विरोध

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी के पलानीस्वामी ने कार्यवाही में विजय की सरकार का विरोध किया. जबकि 5 विधायक गैर मौजूद रहे.

एक गुट ने दिया था समर्थन

AIADMK का एक धड़ा विजय के समर्थन में है जबकि दूसरा धड़ा विरोध कर रहा है. फ्लोर टेस्ट से पहले AIADMK नेता सीवी षणमुगम ने कहा था कि हमने TVK को अपना समर्थन देने का फैसला किया, जो विजयी रही, अगर हम DMK के साथ गठबंधन करते, तो AIADMK का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता, हम अभी बिना किसी गठबंधन के खड़े हैं और अब हमारा ध्यान अपनी पार्टी को फिर से मजबूत और जीवंत बनाने का है, जिसके चलते हमने TVK को समर्थन दिया है. 

साथ ही साथ कहा था कि कि हमने इस पार्टी की स्थापना DMK के खिलाफ की थी, 53 सालों से, हमारी राजनीति DMK के खिलाफ रही है, इस इतिहास को देखते हुए, एक प्रस्ताव रखा गया था जिसमें सुझाव दिया गया था कि DMK के समर्थन से AIADMK की सरकार बनाई जाए. हालांकि, हमारे ज्यादातर सदस्यों ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसका विरोध किया, अगर हम DMK के साथ गठबंधन करते, तो AIADMK का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Vijay Floor Test

Trending news

फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
Vijay Floor Test
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
sonia gandhi
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
West Bengal news
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
NEET 2026: नई, मजबूत और तकनीक से लैस बनाई जाए संस्था...FAIMA ने खटखटाया SC का दरवाजा
NEET 2026
NEET 2026: नई, मजबूत और तकनीक से लैस बनाई जाए संस्था...FAIMA ने खटखटाया SC का दरवाजा
मालेगांव में सबसे बड़ा 'लैंड जिहाद', अवैध मस्जिद, दरगाह और बूचड़खाने... SIT गठित
Malegaon
मालेगांव में सबसे बड़ा 'लैंड जिहाद', अवैध मस्जिद, दरगाह और बूचड़खाने... SIT गठित
47-48 डिग्री तापमान के लिए तैयार रहिए! सिंध-बलूचिस्तान से आ रही हवाएं संकट बढ़ाएंगी
All India Weather update
47-48 डिग्री तापमान के लिए तैयार रहिए! सिंध-बलूचिस्तान से आ रही हवाएं संकट बढ़ाएंगी
'पेट्रोल जिहाद' करके दिखाओ...पीएम मोदी की अपील का विरोध, घोड़े पर सवार हुए MLA
PM Modi appeal
'पेट्रोल जिहाद' करके दिखाओ...पीएम मोदी की अपील का विरोध, घोड़े पर सवार हुए MLA
एक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?
UP Crime news
एक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?
बारामती में फिर हादसा! ट्रेनिंग प्लेन हुआ क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान
plane crash
बारामती में फिर हादसा! ट्रेनिंग प्लेन हुआ क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान
प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?
prateek yadav
प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?