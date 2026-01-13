'देश का संविधान और संस्थाएं खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार

Advertisement
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए देश की डेमोक्रेसी को खतरे में बताया है. तमिलनाडु के नीलगिरी इलाके में राहुल गांधी ने कहा, 'भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम खतरे में है.

Jan 13, 2026, 05:23 PM IST
Rahul Gandhi (File)
Rahul Gandhi (File)

Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए देश की डेमोक्रेसी को खतरे में बताया है. तमिलनाडु के नीलगिरी इलाके में राहुल गांधी ने कहा, 'भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम खतरे में है. इस पर सरकार में बैठे लोग, जो असल में सरकार चला रहे हैं, वे हमला कर रहे हैं. वे हमारे चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं. वे हमारी अलग-अलग संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं. वे उन लोगों को धमका रहे हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं. इसलिए हमें आप जैसे युवा लोगों की ज़रूरत है जो बहादुर हों, आत्मविश्वासी हों और सवाल पूछने से डरते न हों'.

आगे आइए आपको बदलाव करने की जरूरत: LoP

राहुल गांधी ने युवाओं को सिस्टम में बदलाव करने के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया. राहुल गांधी ने कहा, 'आपको सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, बल्कि हर जगह बदलाव करने की जरूरत है. हमने IT स्पेस में काफी अच्छा काम किया है. आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, इंफोसिस में भारत की कामयाबी के बारे में सुना होगा, लेकिन यह इंडस्ट्री अब मुश्किल में पड़ने वाली है. इसकी वजह AI है. इसलिए हमें यह पक्का करना होगा कि हम सर्विस सेक्टर में पीछे न रहें, जहां हम ठीक-ठाक काम कर रहे हैं. आज चीन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कब्जा कर लिया है. हम चाहते हैं कि सारा सामान भारत में बनें तो यहां के लोगों को रोजगार मिले'.

ये भी पढ़ें- Explainer: कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों पाकिस्तान है फसाद की जड़?

एजुकेशन महंगी नहीं होनी चाहिए: राहुल गांधी

एक स्कूल के इवेंट में अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने ये भी कहा कि एजुकेशन बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए. शिक्षा का निजीकरण नहीं होना चाहिए. प्राइवेट स्कूल और कॉलेज अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की सरकारी एजुकेशन की भी देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है. इसलिए सरकार को एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट में पैसा डालना होगा. दूसरी बात यह है कि, आपके पास ऐसा माहौल होना चाहिए जहां आप जॉब्स बना रहे हों. सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री में ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, छोटी और मीडियम इंडस्ट्रीज में भी जॉब्स ताकि वे देश के डेवलपमेंट में मदद कर सकें और देश के युवा लड़के-लड़कियों को जॉब मिल सके. मैं इसी मोड पर काम करूंगा.'

