विजय की पार्टी पर 'फर्जीवाड़े' का आरोप, TVK के खिलाफ थाने पहुंचे दिनाकरन, सरकार बनाने के दावे के बीच नया बखेड़ा

Thalapathy Vijay: तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है. विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट पाने वाली TVK अभी भी बहुमत के आंकड़ों से दूर है. विजय राज्यपाल के पास लगातार सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं लेकिन बहुमत न होने से उनके हाथ निराशा लग रही है. इसी बीच एक और सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, AMMK प्रमुख ने विजय की पार्टी पर अपने दल के समर्थन वाला फर्जी पत्र राज्यपाल को सौंपने का आरोप लगाया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

AMMK ने दर्ज कराई शिकायत

यह शिकायत AMMK के अकेले MLA, एस कामराज के समर्थन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच आई है. इसमें आरोप लगाया गया कि विजय की पार्टी तमिलनाडु में सरकार बनाने में AMMK के समर्थन को गलत तरीके से दिखाने के लिए नकली सपोर्ट लेटर का इस्तेमाल कर रही है. दिनाकरन मे चेन्नई के गुइंडी थाने पहुंचे और फर्जी पत्र के मामले में पुलिस को औपचारिक शिकायत सौंप दी.

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TVK shares a video of AMMK MLA Kamaraj, saying "These are the video visuals of AMMK MLA Kamaraj voluntarily and happily writing a letter expressing his support for the Tamilaga Vettri Kazhagam. He had stated that he was extending support to the Tamilaga Vettri Kazhagam… pic.twitter.com/sM3xtyXx12 May 8, 2026

TVK ने जारी किया वीडियो

इसके बाद TVK ने एक वीडियो जारी करते हुए लिखा किये AMMK MLA कामराज के वीडियो हैं, जिसमें वे अपनी मर्जी से और खुशी-खुशी तमिलगा वेट्ट्री कजगम को अपना सपोर्ट दिखाते हुए एक लेटर लिख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि वे AMMK जनरल सेक्रेटरी T.T.V. दिनाकरन की मंजूरी से तमिलगा वेट्ट्री कजगम को सपोर्ट दे रहे हैं. लेकिन, अब जो जानकारी फैलाई जा रही है कि उन्होंने लेटर नहीं लिखा, वह पूरी तरह से झूठी और सच्चाई के उलट है. यह बात सभी के लिए साफ तौर पर समझना जरूरी है.

इन सभी बातों को छिपाकर, T.T.V. दिनाकरन झूठी खबरें और गलत जानकारी फैला रहे हैं, जनता को यह समझना चाहिए कि तमिलगा वेट्ट्री कजगम को किसी से मोलभाव करने या बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है.

विजय को मिली थी कितनी सीटें

तमिलनाडु असेंबली में कुल 234 सीटें हैं. जिसमें सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत होती है. इस बार हुए चुनाव में जोसेफ विजय की पार्टी ने 107 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने भी टीवीके को समर्थन दिया है, इसके अलावा एक दो छोटे दलों ने भी समर्थन दिया है लेकिन फिर भी विजय बहुमत तक नहीं पहुंच पाए हैं.

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