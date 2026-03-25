Tamil Nadu Assembly Election 2026: NTK नेता सेंथमिझन सीमान ने थूथुकुडी की सांसद कनिमोझी के राज्य की राजनीति में संभावित प्रवेश का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि वो उदयनिधि स्टालिन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं.
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे में चुनावी बिगुल बज चुका है. 23 अप्रैल को राज्य में वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. इस चुनावी सरगर्मी के बीच राज्य में सियासी पारा चरम पर है. वहीं सूत्रों के मुताबिक कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि सूबे की सत्ताधारी पार्टी डीएमके की सांसद और करुणानिधि की बेटी कनिमोझी भी अब सूबे की सियासत का रुख किया है. कनिमोझी के राज्य की सियासत में शामिल होने को लेकर तमिलनाडु की 'नाम तमिलर काची' (NTK) के नेता सेंथमिझन सीमान ने DMK सांसद कनिमोझी को उदय स्टालिन के रास्ते का रोड़ा बता दिया है. उन्होंने दावा किया है कि कनिमोझी को इस चुनाव में उतरने से रोका जा सकता है.
NTK नेता सेंथमिझन सीमान ने थूथुकुडी की सांसद कनिमोझी के राज्य की राजनीति में संभावित प्रवेश का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि वो उदयनिधि स्टालिन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं. इतना ही नहीं उन्होंने करुणानिधि के पारिवारिक मामले को लेकर ये आरोप लगाया कि स्टालिन परिवार कनिमोझी को अभी भी अपने परिवार का सदस्य नहीं मानता है. सीमान ने पत्रकारों से कहा, 'जो लोग खुद कनिमोझी को सीट देने को तैयार नहीं हैं, वे कम्युनिस्टों को भी सीट नहीं देंगे. कनिमोझी एक मजबूत हस्ती हैं और राज्य की राजनीति में उनका प्रवेश उदयनिधि स्टालिन के लिए चुनौती बन सकता है, यही वजह है कि शायद उन्हें प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए. उस परिवार में पैदा होने के बावजूद, वे उन्हें अपना नहीं मानते.'
एनटीके नेता का ये बयान तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आया है. चुनाव नजदीक होने के साथ ही, DMK ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कई अहम समझौते पूरे कर लिए हैं. DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के तौर पर कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इस बीच, NDA के सीटों के बंटवारे के समझौते के तहत, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाला गठबंधन 170 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा. भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 27 सीटें आवंटित की गई हैं, उसके बाद पट्टाली मक्कल काची (PMK) को 18 सीटें और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) को 11 सीटें मिली हैं. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होंगे, और वोटों की गिनती 4 मई को होगी.
मुख्य चुनावी मुकाबला द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) जिसमें कांग्रेस, DMDK और VCK भी शामिल हैं. और AIADMK के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के बीच होने की उम्मीद है; NDA में BJP और पट्टाली मक्कल काची (PMK) सहयोगी के तौर पर शामिल हैं. अभिनेता से राजनेता बने विजय TVK के साथ अपना चुनावी डेब्यू करने जा रहे हैं और आने वाले चुनावों को तीन-तरफा मुकाबला बनाने की कोशिश करेंगे.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और AIADMK नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी के साथ बैठक के बाद, तमिलनाडु मनीला कांग्रेस (मूपनार) के अध्यक्ष जी.के. वासन ने मंगलवार को घोषणा की कि AIADMK के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ सीटों के बंटवारे का समझौता हो गया है. इस समझौते के तहत पार्टी को आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए 5 सीटें मिली हैं. वासन ने कहा कि इन 5 विनिंग सीटों को हासिल करना एक रणनीतिक कदम है, जिसका मकसद AIADMK को सत्ता में लाने और मौजूदा 'जन-विरोधी' सरकार को 'बाहर का रास्ता दिखाने' में मदद करना है.
जी.के. वासन ने ये भी ऐलान किया है कि पार्टी अपने पारंपरिक 'साइकिल' चुनाव चिह्न के बजाय BJP के 'कमल' चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने इसके पीछे चुनाव आयोग के साथ 'साइकिल' चुनाव चिह्न को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया. उन्होंने कहा, 'जीतने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है. जीतने की क्षमता के लिए किया गया तालमेल ही जीत सुनिश्चित करता है. तमिलनाडु में मौजूदा सरकार के खिलाफ असंतोष (Anti-incumbency) अपने चरम पर है, इसलिए इस जन-विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए.' इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में NDA-AIADMK गठबंधन की निर्णायक जीत की भविष्यवाणी भी की.
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