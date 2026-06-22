CM Thalapathy Vijay Cancels 46 Commercial Projects: तमिलनाडु की सियासत में करिश्माई जीत हासिल कर सत्ता में आए अभिनेता से राजनेता बने मुख्यमंत्री थलपति विजय ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है. सीएम विजय की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार ने पूर्ववर्ती एमके स्टालिन की डीएमके (DMK) सरकार के एक बहुत बड़े फैसले को पलट दिया है. सरकार ने मंदिरों के रिसोर्स और फंड से बनने वाले ₹245.85 करोड़ की लागत के 46 प्रोजेक्ट्स की प्रशासनिक मंजूरी को पूरी तरह से रद्द कर दिया है.
हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक, रद्द किए गए प्रोजेक्ट्स में ₹115.77 करोड़ के 29 मैरिज हॉल और ₹130.08 करोड़ के 17 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल थे. टीवीके सरकार ने साफ कर दिया है कि इन 46 प्रोजेक्ट्स पर अभी काम शुरू नहीं हुआ था और मंदिरों को दिवालिया होने या वित्तीय संकट से बचाने के लिए इन्हें रोकना बेहद जरूरी था. अब यह पूरा पैसा राज्य भर के मंदिरों के जीर्णोद्धार, सुरक्षा और भक्तों की सुविधाओं जैसे पवित्र कार्यों में लगाया जाएगा.
लंबे समय से तमिलनाडु के हिंदू संगठन और दक्षिणपंथी कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे थे कि मंदिरों से मिलने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल मैरिज हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या अन्य गैर-धार्मिक कमर्शियल कामों के लिए ना किया जाए. संगठनों की मांग थी कि मंदिरों का पैसा सिर्फ और सिर्फ सनातन और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के लिए खर्च होना चाहिए. कुछ संगठनों ने तो इसी वजह से मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मुहिम भी छेड़ रखी थी.
एआईएडीएमके (AIADMK) के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने भी पूर्व में कमर्शियल कामों के लिए मंदिर का पैसा पानी की तरह बहाने पर कड़े सवाल उठाए थे. अब सीएम विजय ने इस फैसले को रद्द कर सीधे तौर पर हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी मांग को पूरा कर दिया है. सरकार ने इसके पीछे कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स और मंदिरों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को मुख्य वजह बताया है.
यह ऐतिहासिक आदेश इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दो दिन पहले ही तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विधानसभा में अपने पारंपरिक संबोधन में HR&CE विभाग के भीतर बड़े संरचनात्मक सुधारों का वादा किया था.
राज्यपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नई सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मंदिरों की सभी चल-अचल संपत्तियों का इस्तेमाल केवल और केवल उनके पवित्र और धार्मिक कार्यों के लिए ही किया जाए. शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री विजय की अंतिम स्वीकृति मिलते ही जैसे ही यह शासनादेश जारी हुआ, सोशल मीडिया पर थलपति विजय की जमकर तारीफ होने लगी. यूजर्स और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह तमिलनाडु में मंदिर प्रशासन को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी और साहसिक कदम है.