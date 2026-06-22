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मंदिरों का पैसा सिर्फ धार्मिक कामों पर खर्च होगा, CM विजय ने पलटा DMK सरकार का फैसला; 46 प्रोजेक्ट रद्द

Tamil Nadu Temple Fund: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पूर्ववर्ती DMK सरकार का फैसला पलटते हुए मंदिरों के फंड से बनने वाले ₹246 करोड़ के 46 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए हैं. TVK सरकार ने साफ किया कि मंदिरों की संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक कार्यों में होगा.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 22, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:52 PM IST
मंदिरों का पैसा सिर्फ धार्मिक कामों पर खर्च होगा, CM विजय ने पलटा DMK सरकार का फैसला; 46 प्रोजेक्ट रद्द
Image Credit: AI Image (CM Thalapathy Vijay)

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Shashank Shekhar Mishra

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शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

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