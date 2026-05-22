'ये सत्ता का अहंकार...,' विजय सरकार बनते ही तमिलनाडु में पार्टियों की तकरार, DMK के तंज पर भड़की VCK

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में एक्टर विजय की सरकार बनने के बाद से विदुथलाई चिरुथिगल काची ( VCK) और द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (DMK) के बीच साहित्यिक जंग छिड़ी गई है. इसकी शुरुआत DMK के सीनियर लीडर ए राजा की ओर से नारियल के पेड़ के पड़ोसी के घर में झुकने के मेटाफॉर का इस्तेमाल करने के बाद शुरू हुई है, जिसमें उन्होंने TVK सरकार में मुख्यमंत्री विजय के मंत्रिमंडल में VCK और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ( IUML)के शामिल होने पर कटाक्ष किया है.

ए राजा कै कटाक्ष

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय की सिफारिश के बाद VCK विधायक वन्नी अरसु और IUML विधायक ए एम शाहजहां को कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद तनाव बढ़ गया. पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, ए राजा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक साहित्यिक व्यंग्य पोस्ट किया, जिसमें बदलते राजनीतिक गठबंधनों को निशाना बनाया गया था.

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ए राजा ने तमिल साहित्यिक अभिव्यक्ति 'मुत्तत्थेंगु' का जिक्र करते हुए लिखा:

अगर मेरे घर के बगीचे में लगा नारियल

झुककर सामने वाले घर को कोमल जल दे,

तो साहित्य में, उसे मुत्तत्थेंगु कहा जाएगा!

राजनीति में हम उसे क्या नाम दें?

तमिल जिंदाबाद!

என் வீட்டுத் தோட்டத்துத்

தென்னை

கூனி வளைந்து

எதிர் வீட்டிற்கு இளநீர் தந்தால் இலக்கியத்தில்

அதற்குப் பெயர்

”முடத்தெங்கு”!

அரசியலில் என்ன பெயர் சூட்டலாம்? வாழ்க தமிழ்! — A RAJA (@dmk_raja) May 22, 2026

पोस्ट पर फूटा गुस्सा

ए राजा के इस पोस्ट पर VCK और TVK की कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली. VCK ने DMK पर घमंडी होने का आरोप लगाया और कहा कि चुनावी जीत के लिए गठबंधन सहयोगियों के समर्थन पर निर्भर होने के बावजूद, वह उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है. पार्टी ने अपने 'X'हैंडल पर लिखा,' VCK का विकास अन्य पार्टियों की दया से नहीं हुआ. यह पैंथर्स की कड़ी मेहनत थी, जिन्होंने तमिलनाडु के हर कोने में खून-पसीना बहाया, दबे-कुचले समुदायों के वोट बैंक की रक्षा की और गठबंधन पार्टियों को जीत हासिल करने में मदद की.'

விசிக ஒன்றும் மற்ற கட்சிகளின் தயவில் வளரவில்லை! தமிழ்நாட்டின் மூலை முடுக்கெல்லாம் இரத்தமும் சதையுமாய் சிந்தி, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாக்கு வங்கியைத் தக்கவைத்து, கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றிக்குத் தோள் கொடுத்தது சிறுத்தைகளின் உழைப்பு! "கட்சித் தாவல்" பற்றிப் பேச மற்ற… — Viduthalai Chiruthaigal Katchi (@ambedkarthidal) May 22, 2026

एस एस बालाजी का पोस्ट

VCK नेता एस एस बालाजी ने DMK को काव्यात्मक तरीके से जवाब दिया. उन्होंने अपने 'X'हैंडल पर लिखा:

विनम्रों को शक्ति मिले

इसमें क्रोध क्या है?

बेबसी चारों ओर फैलती है

ऐसी निंदा जो तुम्हें विचलित नहीं करेगी

शांति से इसे पार करो,

अशिष्टता से बचने के लिए।

यदि अन्याय जारी रहता है

और तुम इसे खुलकर बोलते हो,

तो आग को रोकने में असमर्थ

तुम जल जाओगे!

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TVK का पोस्ट

पार्टियों के बीच इस टकराव में उतरते हुए TVK ने DMK पर राजनीतिक मर्यादा की सीमा पार करने का आरोप लगाया. पार्टी ने 'X' पर एक पोस्ट जरिए कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा,' DMK सांसद ए राजा द्वारा अपने सोशल मीडिया पेज पर किया गया द्वीट, जिसमें उन्होंने 'सत्ता साझाकरण' के लोकतांत्रिक सिद्धांत के संबंध में वीसीके और IUML द्वारा लिए गए रुख का मजाक उड़ाया है और राजनीतिक शालीनता और नैतिकता की सीमाओं को पार किया है, वह घोर अभद्रता है.' पार्टी ने DMK पर सत्ता का अहंकार होने का भी आरोप लगाया.