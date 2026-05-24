'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा?', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला; इस राज्य में यूं बदले सियासी समीकरण

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक विवाद सामने आने लगा है. चुनाव के बाद कांग्रेस के पल्ला पलटने के बाद उसकी पुरानी साथी ने नाराजगी जताई है. तमिलनाडु में विधानसभा चुनावी परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने टीवीके के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन अब अपने फैसले के कारण वह अपने पुराने साथियों के निशाने पर आ गई है.

दरअसल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में थी. चुनाव में डीएमके को केवल 59 सीटें और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई. दशकों से डीएमके के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने खुद को इस गठबंधन से अलग किया और टीवीके का साथ जाकर सरकार में शामिल हो गई. अब डीएमके ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और पीठ में छूरा घोंपने का आरोप मढ़ा है.

डीएमके युवा विंग प्रमुख और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएमके किसी भी किमत पर अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपने जैसा काम किया है. उदयनिधि स्टालिन ने डीएमके की एक बैठक में कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के लिए गठबंधन धर्म तोड़ा है. स्टालिन ने आरोप लगाया कि हर परिस्थिति में डीएमके ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन कांग्रेस ने बदले में राजनीतिक फायदा उठाते हुए उनका साथ छोड़ दिया.

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सोशल मीडिया के कारण मिली टीवीके को जीत

इधर, तमिलनाडु के पूर्व सीएम और डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने राज्य में टीवीके की जीत को राजनीतिक सुनामी मानने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि टीवीके की सफलता सोशल मीडिया और फिल्मी लोकप्रियता की वजह से मिली है. उन्होंने दावा किया कि डीएमके आज भी जनता के बीच मजबूत स्थिति में है.

तमिलनाडु में कैसे बदल गए सियासी समीकरण?

बता दें कि कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में कई नए समीकरण नजर आ रहे हैं. कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार नजर आने लगी है, जिसका असर आने वाले कई चुनावों में देखने को मिल सकता है.

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