'दो दिन प्रतीक्षा करें...', BJP छोड़ने के सवाल पर बोले अन्नामलाई; अगर दिग्गज नेता ने छोड़ा भाजपा का साथ, तो दिल्ली तक होगा गहर असर

तमिलनाडु की सियासत में आने वाले समय में काफी कुछ बदलता नजर आने वाला है. दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता के. अन्नामलाई पार्टी की प्रथामिक सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं. वह इसके लिए दिल्ली पहुंचे हैं. वास्तव में अगर वह पार्टी से इस्तीफा देते हैं, तो यह बीजेपी के एक बड़ा झटका होगा. अपने इस आर्टिकल में हम इससे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करेंगे.
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Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. बताया जाता है कि तमिलनाडु के दिग्गज बीजेपी नेता के. अन्नामलाई पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं. हालांकि, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. के. अन्नामलाई की पार्टी छोड़ने की अटकलें उस वक्त बढ़ गईं, जब वह चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हुए और एयरपोर्ट पर नजर आई उनकी कार पर पार्टी का झंडा नहीं दिखा.
इस दौरान मीडियाकर्मियों ने जब उनसे इस संबंध में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि दो दिन रुक जाइए, सब सामने होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे. अपना त्यागपत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंपेंगे. वास्तव में अगर के अन्नामलाई ऐसा करते हैं, तो यह बीजेपी के लिए तमिलनाडु में बड़ा झटका होगा. इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में अन्नामलाई ने काफी आगे बढ़ाया है.
सोमवार को चेन्नई से दिल्ली के लिए रवाना हुए बीजेपी नेता के. अन्नामलाई से एक नई पार्टी शुरू करने की अटकलों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कृपया इंतजार करें। हम दो दिनों में बैठकर बात करेंगे। इधर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वह पार्टी में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं और वह जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं.
गौर करने वाली बात है कि अन्नामलाई आज दिल्ली रवाना होने के लिए चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वह अपनी उस गाड़ी से पहुंचे थे, जिसमें पार्टी का झंडा नहीं लगा था. खास बात है कि यह पटकथा विधानसभा चुनाव के करीब 1 महीने बाद लिखी जा रही है. इसी साल विघानसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी के खाते में केवल एक सीट गई है. राज्य में कुल 234 सीटें हैं.
4 जून को अन्नामलाई का जन्मदिन है. इससे पहले चेन्नई समेत तमिलनाडु की कई सड़कों पर बधाई पोस्टर लगे हैं, जिसमें 'हमारा नेता, आओ और हमारा नेतृत्व करो' जैसे नारे लिखे गए हैं. इससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिन तमिलनाडु की राजनीति के लिए अहम साबित हो सकते हैं.
के. अन्नामलाई अगर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ समय में तमिलनाडु में बीजेपी ने एक अच्छी बढ़त बनाई थी. इसका श्रेय कहीं न कहीं अन्नामलाई को ही जाता है.
बीजेपी में शामिल होने के तुरंत बाद पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया था. इसके बाद एल. मरुगन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई. अन्नामलाई ने मजबूती के साथ बीजेपी की बात रखी और इस कारण राज्य में पार्टी को एक अलग पहचान दी. वहीं, युवाओं में भी उनको जबरदस्त फैन फॉलोइंग देखने को मिली. अब अगर अन्नामलाई पार्टी को छोड़ते हैं, तो इसका काफी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है.
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दावा किया जाता है कि बीजेपी और अन्नामलाई के बीच विवाद तब बढ़ने लगा, जब अन्नामलाई चाहते थे कि बीजेपी पूरे राज्य में चुनाव अकेले लड़े और किसी के साथ गठबंधन न करें. अन्नामलाई ने माना था कि पिछले कुछ समय में बीजेपी का ग्राफ राज्य में बढ़ा है और अगर सरकार नहीं भी बनती है, तो पार्टी कए निर्णायक मोड़ पर खड़ी होती. लेकिन दिल्ली में पार्टी के आलाकमान को अन्नामलाई की रणनीति को दरकिनार करते हुए AIADMK के साथ दोबारा गठबंधन किया.
दावा किया जाता है कि विधानसभा चुनाव से पहले AIADMK के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने गठबंधन के लिए शर्त रखी थी कि अगर बीजेपी अन्नामलाई को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाती है, तो गठबंधन किया जाएगा. इसके बाद बीजेपी ने अन्नामलाई को पद से हटा दिया. इसके बाद अन्नामलाई न चुनाव लड़े और न ही प्रचार में सक्रिय दिखे.
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