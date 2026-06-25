Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में 'अप्पा' मामले को लेकर सियासी पारा हाई है. हाल के दिनों में ही राज्य के सीएम सी. जोसेफ विजय ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन पर तंज कसा था. अब सीएम के इस तंज पर डीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमिलानाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पलटवार किया है.
दरअसल, एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए एमके स्टालिन ने कहा कि वह सदन में रहें या न रहें, लेकिन वह लोगों को दिलों में हमेशा रहते हैं. स्टालिन की यह प्रतिक्रिया सीएम विजय के उस तंज पर आई है, जिसमें उन्होंने उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधते हुए पूछा था उनके पिता कहां हैं.
गौरतलब है कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम विजय ने डीएमके पर निशाना साधा. सीएम विजय ने तंज कसते हुए एक व्यंग्यात्मक किस्सा सुनाया, जिसको विपक्ष के नेताओं ने एमके स्टालिन और डीएमके पर सीधा हमला माना. तंज के दौरान सीएम स्टालिन ने कथित तौर पर पूछा था कि उनके (उदयनिधि) के पिता कहां हैं.
अब सीएम विजय के इस तंज पर एमके स्टालिन ने तंज कसा है. स्टालिन ने कहा कि चाहें मैं विधानसभा में रहूं या न रहूं, लोगों के दिलों में हमेशा बसा रहूंगा. वहीं, इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार में हुए कामों को भी गिनाया और कहा कि उनके द्वारा किए गए काम उनके नाम की गवाही देते हैं. स्टालिन ने आगे कहा कि अगर आप मुझे सचिवालय में देखना चाहते हैं, तो कलैग्नर अधिकार पात्रता योजना सहित अन्य सभी क्लयाणकारी योजनाओं से संबंधित फाइलों को देखिए. वहां आपको स्टालिन मिलेगा.
बता दें कि मंगलवार (23 जून) से ही तमिलनाडु विधानसभा में माहौल काफी गर्म बना हुआ है. सीएम विजय ने कथित पार्टी फंड के मुद्दे पर विपक्ष की पार्टी डीएमके को घेरा. इसके विरोध में डीएमके के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. वहीं, इसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी जंग से सियासी पारा हाई है.