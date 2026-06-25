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'अप्पा दिलों में रहते हैं', CM विजय के तंज पर स्टालिन का तगड़ा पलटवार; तमिलनाडु में बढ़ा सियासी पारा

MK Stalin Responds to CM Vijay: तमिलनाडु के सीएम विजय के उदयनिधि के तंज पर एमके स्टालिन ने कड़ा पलटवार किया है. एमके स्टालिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अप्पा (स्टालिन) लोगों के दिलों में रहते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 25, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:01 PM IST
'अप्पा दिलों में रहते हैं', CM विजय के तंज पर स्टालिन का तगड़ा पलटवार; तमिलनाडु में बढ़ा सियासी पारा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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