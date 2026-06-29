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'6 महीने में तमिलनाडु में होंगे विधानसभा चुनाव', स्टालिन के दावे ने बढ़ाया सियासी पारा; क्यों कहा गिर जाएगी विजय की सरकार?

तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने एक ऐसा दावा किया, जिसने राज्य में सियासी पारा हाई कर दिया है. स्टालिन ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि टीवीके सरकार लंबा नहीं चल पाएगी और अगले 3 से 6 महीने में फिर से विधानसभा चुनाव हो सकते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 29, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:51 PM IST
'6 महीने में तमिलनाडु में होंगे विधानसभा चुनाव', स्टालिन के दावे ने बढ़ाया सियासी पारा; क्यों कहा गिर जाएगी विजय की सरकार?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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