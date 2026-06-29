'6 महीने में तमिलनाडु में होंगे विधानसभा चुनाव', स्टालिन के दावे ने बढ़ाया सियासी पारा; क्यों कहा गिर जाएगी विजय की सरकार?

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य के पूर्व सीएम एमके स्टालिन के एक दावे ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. स्टालिन का कहना है कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में चल रही टीवीके की सरकार जल्द ही गिर जाएगी. डीएमके के प्रमुख और राज्य के पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने यह बातें रविवार (28 जून) को एक कार्यक्रम में कही.
दरअसल, हालिया विधानसभा चुनाव में विजय की टीवीके को बड़ी जीत मिली, लेकिन वह राज्य की सत्ता तक नहीं पहुंच सकी. इसके बाद अन्य दलों के साथ गठबंधन करते हुए विजय ने बहुमत सिद्ध किया और सरकार बनाई. हाल में ही विधानसभा सत्र के दौरान टीवीके और डीएमके के बीच तीकी नोंकझोक देखने को मिली. इन सबके बीच स्टालिन के दावे के बाद सियासी हंगामा काफी बढ़ गया है.
टीएन के पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने दावा किया कि सीएम विजय की अगुवाई वाली टीवीके की सरकार के पास बहुमत नहीं है और अगले 3 से 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, जिसके बाद राज्य में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे. वहीं, इस दौरान पूर्व सीएम स्टालिन ने लोगों को टीवीके सरकार की सीटों के आंकड़ों को भी समझाया.
स्टालिन ने लोगों को समझाते हुए कहा कि राज्य की 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए कम से कम 118 सीटें चाहिए हालिया विधानसभा चुनाव में टीवीके को केवल 106 सीटें मिली हैं. इसके बाद कांग्रेस समेत कई दलों का समर्थन लेते हुए विजय ने सरकार बनाई. स्टालिन ने दावा किया कि टीवीके की सरकार डीएमके के पूर्व सहयोगियों की मदद से चल रही है.
स्टालिन ने यहां तक दावा कर दिया कि राज्य की सरकार केवल कुछ समय तक ही चल पाएगी. राज्य में फिर से किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं. अगले 3 या 6 महीने में कभी भी राज्य में फिर से चुनाव हो सकते हैं. इस दौरान पूर्व सीएम स्टालिन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को कहा है. उन्होंने कहा टीवीके सरकार का इंजन कहां तक जाएगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है. हमें हर स्थिति में चुनाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है.
लोगों को संबोधित करते हुए स्टालिन ने तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कहा कि राज्य में कानून पूरी तरीके से फेल है. महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. राज्य में बिजली संकट पैदा हो गया है और इंडस्ट्रीज यहां से दूसरे राज्य में जाने लगी है.