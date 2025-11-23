Advertisement
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा; SIR का भी किया विरोध

Actor Vijay TVK Poll Campaign: अभिनेता से राजनेता बने विजय ने करूर हादसे के बाद वापस तमिलनाडु में अपना प्रचार अभियान शुरु कर दिया है. उन्होंने इस बार स्टालिन पर निशाना साधा है.   

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 23, 2025, 01:23 PM IST
TVK Resumes Poll Campaign: करूर में बीते दिनों हुई भगदड़ के बाद अब एक्टर और नेता विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पार्टी ने वापस तमिलनाडु में अपना प्रचार अभियान शुरु कर दिया है. पार्टी ने इस दुखद हादसे के बाद लगभग 2 महीने का ब्रेक लिया था. बता दें कि एक्टर विजय की पार्टी ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) लागू करने के फैसले को चुनौती दी है. साथ ही उन्होंने राज्य की MK स्टालिन सरकार पर भी लूट और वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया गया है. 

स्टालिन पर साधा निशाना 

'TOI'की रिपोर्ट के मुताबिक राजनेता और एक्टर ने कहा कि उनकी पार्टी TVK स्टालिन की DMK की तरह NEET खत्म करने के खोखले वादे नहीं करती है बल्कि शिक्षा को कॉनकरंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर करने पर जोर दे रही है. विजय ने कहा,' कांचीपुरम पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई की भूमि है. यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री MGR ने भी उनके मार्गदर्शन के सम्मान में अन्नादुरई का प्रतीक चिन्ह अपनी पार्टी के झंडे पर रखा था. DMK हमारी TVK पार्टी से व्यक्तिगत दुश्मनी रखती है. हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम उनसे सवाल करेंगे क्योंकि उन्होंने उन्हीं लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने उन पर भरोसा किया और उन्हें वोट दिया.' उन्होंने आगे कहा,' उनकी हरकतें नाटक के अलावा और कुछ नहीं हैं. हम इस बारे में चुप नहीं रहेंगे.' 

ये भी पढ़ें- 37 साल से लापता था घर का बड़ा बेटा, SIR प्रक्रिया ने परिवार से मिलाया, पश्चिम बंगाल में अनोखी घटना   

एक्टर ने की DMK की आलोचना 

एक्टर विजय ने आगे कहा,'कांचीपुरम के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है क्योंकि हमारा पहला जनसंपर्क अभियान इसी जिले के परांदुर में शुरू हुआ था.' विजय ने TVK की विचारधारा पर संदेह जताने के लिए DMK की आलोचना की और जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी समानता पर आधारित मजबूत वैचारिक नींव पर टिकी है और अन्य मांगों के अलावा उन्होंने जाति जनगणना की भी मांग की है. 

ये भी पढ़ें- 'सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए सीटें हों...', वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम एडमिशन पर बवाल, बनी कमेटी 

 

करूर हादसे के बाद पहला संबोधन 

बता दें कि 27 सितंबर 2025 को करूर में हुई भगदड़ के बाद एक्टर विजय का पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के लिए यह पहला संबोधन था. इसके साथ ही उनका अगले साल होने वाले राज्य चुनाव के लिए उनका अभियान प्रभावी रूप से वापस  शुरू हो गया है. उन्होंने कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचट्टीराम में एक शैक्षणिक संस्थान के इनडोर हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय निवासियों से बात की. बता दें कि भगदड़ को लेकर विजय की काफी आलोचना की गई थी. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

Tamil Nadu politics

Trending news

