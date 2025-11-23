करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा; SIR का भी किया विरोध

Actor Vijay TVK Poll Campaign: अभिनेता से राजनेता बने विजय ने करूर हादसे के बाद वापस तमिलनाडु में अपना प्रचार अभियान शुरु कर दिया है. उन्होंने इस बार स्टालिन पर निशाना साधा है.
TVK Resumes Poll Campaign: करूर में बीते दिनों हुई भगदड़ के बाद अब एक्टर और नेता विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पार्टी ने वापस तमिलनाडु में अपना प्रचार अभियान शुरु कर दिया है. पार्टी ने इस दुखद हादसे के बाद लगभग 2 महीने का ब्रेक लिया था. बता दें कि एक्टर विजय की पार्टी ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) लागू करने के फैसले को चुनौती दी है. साथ ही उन्होंने राज्य की MK स्टालिन सरकार पर भी लूट और वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया गया है.
'TOI'की रिपोर्ट के मुताबिक राजनेता और एक्टर ने कहा कि उनकी पार्टी TVK स्टालिन की DMK की तरह NEET खत्म करने के खोखले वादे नहीं करती है बल्कि शिक्षा को कॉनकरंट लिस्ट से स्टेट लिस्ट में ट्रांसफर करने पर जोर दे रही है. विजय ने कहा,' कांचीपुरम पूर्व मुख्यमंत्री अन्नादुरई की भूमि है. यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री MGR ने भी उनके मार्गदर्शन के सम्मान में अन्नादुरई का प्रतीक चिन्ह अपनी पार्टी के झंडे पर रखा था. DMK हमारी TVK पार्टी से व्यक्तिगत दुश्मनी रखती है. हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम उनसे सवाल करेंगे क्योंकि उन्होंने उन्हीं लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने उन पर भरोसा किया और उन्हें वोट दिया.' उन्होंने आगे कहा,' उनकी हरकतें नाटक के अलावा और कुछ नहीं हैं. हम इस बारे में चुप नहीं रहेंगे.'
एक्टर विजय ने आगे कहा,'कांचीपुरम के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध है क्योंकि हमारा पहला जनसंपर्क अभियान इसी जिले के परांदुर में शुरू हुआ था.' विजय ने TVK की विचारधारा पर संदेह जताने के लिए DMK की आलोचना की और जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी समानता पर आधारित मजबूत वैचारिक नींव पर टिकी है और अन्य मांगों के अलावा उन्होंने जाति जनगणना की भी मांग की है.
बता दें कि 27 सितंबर 2025 को करूर में हुई भगदड़ के बाद एक्टर विजय का पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के लिए यह पहला संबोधन था. इसके साथ ही उनका अगले साल होने वाले राज्य चुनाव के लिए उनका अभियान प्रभावी रूप से वापस शुरू हो गया है. उन्होंने कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचट्टीराम में एक शैक्षणिक संस्थान के इनडोर हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और स्थानीय निवासियों से बात की. बता दें कि भगदड़ को लेकर विजय की काफी आलोचना की गई थी.
