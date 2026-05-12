तमिलनाडु की सियासत में लौटा 'सनातन विरोध'! उदयनिधि के बयान ने फिर मचाया बवाल

तमिलनाडु में दशकों पुरानी रवायत तोड़ते हुए जनता ने एक नए दल को मौका दिया. DMK और AIADMK की राजनीति को खारिज करते हुए पहली बार चुनाव लड़ने वाली TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) को मौका दिया. दोनों ही पुराने दल जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए. इसके बाद भी वे पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं. आज तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया. उनके इस बयान ने तमिलनाडु में तो बवाल मचाया ही है, देश में फिर से एक भूचाल ला दिया है.

सनातन को खत्म करना चाहिए

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) नेता और पूर्व मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आज विधानसभा में कहा कि जो सनातन लोगों के बीच भेदभाव पैदा करता है, उसे खत्म किया जाना चाहिए. डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने नई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज विधानसभा को संबोधित करते हुए फिर से वही पुराना सनातन विरोधी राग अलापा. उदयनिधि का विरोध सिर्फ सनातन तक नहीं है. उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम गाने पर भी सवाल किए थे. इससे पहले उदयनिधि ने नए मुख्यमंत्री विजय की तारीफ करते हुए पिता स्टालिन से उनकी मुलाकात को पॉजिटिव पॉलिटिक्स बताया था.

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Udhayanidhi Stalin has once again spread venom against Sanatan Dharma. He has again called for Sanatan to be eradicated. Remember he is the same person who compared Sanatan Dharma to diseases such as malaria and dengue. pic.twitter.com/P6vxGf4wqj May 12, 2026

डेंगू-मलेरिया से की थी तुलना

उदयनिधि इससे पहले भी सनातन विरोधी बयान दे चुके हैं. 2023 में 2 सितंबर को चेन्नई में 'सनातन उन्मूलन सम्मेलन' में उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी. उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए. उदयनिधि के इस बयान का पूरे देश में विरोध हुआ था. कई राज्यों में तो उनके खिलाफ बकायदा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी.

सनातन धर्म वह है जो न कभी पैदा हुआ और न कभी नष्ट होगा ~ यह अनादि है, अनंत है और शाश्वत है। — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) May 12, 2026

शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने किया पलटवार

उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सनातन धर्म वह है जो न कभी पैदा हुआ और न कभी नष्ट होगा. यह अनादि है, अनंत है और शाश्वत है.

डीएमके नेता कर रहे डैमेज कंट्रोल!

उनके इस बयान के बाद सियासी हलकों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस तेज हो गई है. विपक्षी दलों और कई हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला करार दिया है, जबकि DMK इसे सामाजिक समानता की लड़ाई से जोड़कर देख रही है. पार्टी के सीनियर नेता उदयनिधि के बयान पर डैमेज कंट्रोल करते हुए दावा कर रहे हैं कि डीएमके का जन्म ही द्रविड़ आंदोलन, समानता और ब्राह्मणविरोधी विचारधारा से हुआ है. लिहाजा, उदयनिधि के बयान को उसी विचारधारा से जोड़कर देखना चाहिए. उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान से उपजे बवाल पर पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनकी बातों को गलत संदर्भ में देखा जा रहा है. इससे गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है, ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा सके.