Advertisement
trendingNow13236745
Hindi Newsदेशक्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला! अब आगे क्या होगा

क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला! अब आगे क्या होगा

तमिलनाडु की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले के. अन्नामलाई क्या वास्तव में बीजेपी से नाराज हैं. यह सवाल तब खड़ा होने लगा, जब वह दिल्ली पहुंचे. दावा किया जाता रहा है कि वह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देने पहुंचे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने अपना फैसला कुछ समय के लिए रोका है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? दिल्ली में शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला! अब आगे क्या होगा

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. गत दिनों बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई चेन्नई से दिल्ली पहुंचे. इस दौरान माना जा रहा था कि वह बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे और अपनी नई राजनीतिक यात्रा शुरू करेंगे. हालांकि, फिलहाल बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया. के. अन्नामलाई मंगलवार (02 जून) को नई दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की. सबसे खास बात है कि यह मुलाकात उन अटकलों के बीच हुई, जब अन्नामलाई के पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही जा रही थी.  

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के. अन्नामलाई को जाने देने के पक्ष में नहीं है. बताया जाता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग बैठक में अन्नामलाई ने अपने इस्तीफे की मंशा को अवगत कराया. हालांकि, इसके जवाब में शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अभी कोई तत्काल फैसला न लेने का आग्रह किया. इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि पार्टी अभी अपने विकल्पों पर विचार कर रही है. पार्टी की मंशा है कि वह अपने जाने-माने चेहरे को न जाने दे, जिससे तमिलनाडु में बीजेपी के समीकरण को कोई परेशानी न पहुंचे. 

क्यों अन्नामलाई छोड़ना चाहते हैं बीजेपी का साथ? 

तमिलनाडु की राजनीति में के. अन्नामलाई की अहम भूमिका रही है.  पूर्व आईपीएस अधिकारी से नेता बने अन्नामलाई राज्य में बीजेपी के सबसे आक्रामक और विस्तारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं.  बीजेपी ने जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बीजेपी को सलाह दी कि वह द्रविड़ पार्टियों के साथ गठबंधन पर निर्भर रहने के बजाय एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान स्थापित करे. उनका मानना रहा है कि किसी भी गठबंधन की बजाय, तमिलनाडु में बीजेपी अपने दम पर अच्छा परिणाम ला सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ अंदरूरी सूत्रों ने तो यहां तक दावा किया कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और AIADMK के बीच गठबंधन से अन्नामलाई खुश नहीं थे और यही वह समय था, जब उनके और पार्टी के बीच मतभेद गहराने लगा. दावा किया जाता है कि अन्नामलाई ने यह तर्क दिया था कि इस गठबंधन ने तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार और विकास की गति में अवरोध बनने का काम किया है. 

अन्नामलाई के इस्तीफे पर ब्रेक लगाने के मायने

यह तो यह है कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए अन्नामलाई बहुत जरूरी हैं. वह उन गिने-चुने नेताओं में से एक हैं, जिनकी राष्ट्रव्यापी पहचान है और एक बड़ा जनाधार है. ध्यान देने वाली बात है कि साल 2025 में प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद भी, अन्नामलाई तमिलनाडु में सबसे अधिक पहचान बनाने वाले प्रचारकों में से एक रहे. चूंकि, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल एक सीट पर विजय हासिल की है. ऐसे में अन्नामलाई का इस्तीफा देना पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि गत विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद एआएडीएमके के कई विधायक पार्टी छोड़ने का रास्ता तलाश रहे हैं और अन्नामलाई की ओर से नए दल के गठन के बाद वह उसमें शामिल हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो वह बीजेपी के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है. 

अब आगे क्या होगा?

गौरतलब है कि अन्नामलाई या बीजेपी की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि उन्होंने इस्तीफा वापस लिया है या नहीं. लेकिन यह तो तय है कि मंगलवार शाम शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के बाद बीजेपी को भी कुछ वक्त मिल गया. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नई दिल्ली में पिछले दिनों हुई बातचीत के बाद अन्नामलाई को रुकने के लिए मनाना ही काफी होगा या यह केवल कुछ समय के लिए तारीख बढ़ाए जाने का तरीका है, जिससे राज्य में एक नए विकल्प को तलाशा जा सके. 

वहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में एक बार फिर बीजेपी तमिलनाडु में अन्नामलाई को एक अहम जिम्मेदारी दे सकती है. फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्नामलाई ने चेन्नई से नई दिल्ली तक बीजेपी को एक बड़ी टेंशन दी है. आने वाले कुछ वक्त में ही बीजेपी को इसका समाधान निकालना होगा. 

यह भी पढ़ें: बंद रहेंगे दफ्तर, मजदूरों, किसानों को न्योता...डीके शिवकुमार की ताजपोशी से पहले सिद्धारमैया को नई जिम्मेदारी; एक दिन में कांग्रेस के भीतर क्या हुआ?

यह भी पढ़ें: राजनीति में आते ही थलापति विजय ने क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक? CM बनने के बाद पहली बार खोला राज, सुनकर तालियों से गूंज उठी सभा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

AnnamalaiTamil Nadu politics

Trending news

'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
Malviya Nagar fire
'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
Annamalai
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
karnataka
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
Supreme Court
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
Water Crisis
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
Jammu Kashmir
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
TMC
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
Delhi Fire
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
Punjab
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां
CBSE chairman
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां