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Hindi Newsदेश21 सीटों पर डीएमके और अन्‍नाडीएमके आमने-सामने नहीं, क्या TVK-NTK कर पाएंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?

21 सीटों पर डीएमके और अन्‍नाडीएमके आमने-सामने नहीं, क्या TVK-NTK कर पाएंगी तमिलनाडु में नया सियासी खेल?

Tamil Nadu Assembly Election 2026: इस बार तमिलनाडु की 21 विधानसभा सीटों पर चुनावी तस्वीर कुछ अलग नजर आने वाली है. मतदाता जब ईवीएम के सामने जाएंगे, तो उन्हें DMK का पारंपरिक ‘उगता सूरज’ और AIADMK का मशहूर ‘दो पत्तियां’ चुनाव चिन्ह दिखाई नहीं देगा.  दरअसल, इन सीटों पर दोनों प्रमुख दलों ने खुद उम्मीदवार उतारने के बजाय अपने-अपने गठबंधन सहयोगियों को मौका दिया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 08:13 AM IST
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इन 21 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगी डीएमके और एआईडीएमके
इन 21 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगी डीएमके और एआईडीएमके

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प और कड़े मुकाबले वाले माने जा रहे हैं. इसी बीच एक ऐसा पहलू सामने आया है, जो चुनावी तस्वीर को थोड़ा अलग बना रहा है. राज्य की 21 सीटों पर मतदाताओं को इस बार बैलेट पेपर पर न तो DMK का पारंपरिक 'उगता सूरज' निशान दिखेगा और न ही AIADMK का मशहूर 'दो पत्तियां' चिन्ह. दरअसल, इन सीटों पर दोनों बड़े दलों ने अपने-अपने गठबंधन सहयोगियों को मैदान में उतारा है. ऐसे में उम्मीदवार अपने-अपने दलों के चुनाव चिन्ह के साथ आमने-सामने होंगे. यानी, भले ही मुकाबला गठबंधन के भीतर से हो, लेकिन चुनावी पहचान सहयोगी दलों की ही दिखाई देगी.

यह बदलाव भले ही छोटा लगे, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में इसकी अहमियत है. इससे साफ होता है कि इस बार गठबंधन की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए बड़े दल अपने सहयोगियों को ज्यादा जगह दे रहे हैं. ऐसे में इन सीटों पर मुकाबला और भी रोचक होने की उम्मीद है. इसके पहले साल 2021 के विधानसभा चुनावों में ऐसी सीटों की संख्या महज 11 थी, जहां छोटी पार्टियों का असर निर्णायक माना गया था. लेकिन इस बार यह आंकड़ा काफी बढ़ गया है, जो साफ तौर पर बदलते राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है.

सियासत में अहम होती जा रही छोटी पार्टियों की भूमिका

दरअसल, अब गठबंधन की राजनीति में छोटी पार्टियों की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम होती जा रही है. बड़ी पार्टियां भी सीटों के बंटवारे और रणनीति तय करते समय इन दलों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही हैं. इस बदलते परिदृश्य का फायदा TVK और NTK जैसी नई और उभरती पार्टियों को मिल सकता है. उनके पास अब ज्यादा सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने और चुनावी मैदान में खुद को स्थापित करने का बेहतर मौका है. चुनावी रणनीति के तहत इस बार बड़ी पार्टियां छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को भी खास महत्व दे रही हैं. उनका मानना है कि ये छोटे दल भले ही बड़े स्तर पर प्रभाव न डालें, लेकिन किसी एक सीट पर 5,000 से 20,000 वोट तक का फर्क पैदा कर सकते हैं, जो जीत-हार तय करने में अहम साबित होता है. 

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डीएमके ने 20 से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन बनाया

मीडिया में आईं रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव विश्लेषक आर. चंद्रशेखरन का कहना है कि DMK नेता एम.के. स्टालिन ने इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए 20 से ज्यादा पार्टियों को अपने गठबंधन में शामिल किया है. इस आकलन के बाद सहयोगी दलों को सीट बंटवारे में पहले के मुकाबले ज्यादा हिस्सेदारी दी गई है. दिलचस्प बात यह है कि इन सहयोगी पार्टियों में से कई अब मुख्य पार्टी के चुनाव चिह्न पर लड़ने के बजाय अपने-अपने चुनाव चिह्न पर चुनाव मैदान में उतरना पसंद कर रही हैं. इसे उनकी बढ़ती राजनीतिक पहचान और स्थानीय स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

इन 21 सीटों में से 9 पर कांग्रेस का कब्जा

तमिलनाडु की राजनीति में कट्टुमन्नारकोइल सीट एक बार फिर चर्चा में है, जहां VCK प्रमुख थोल थिरुमावलवन चुनाव मैदान में हैं. यह सीट लंबे समय से उनकी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. राज्य की 21 सीटों में से नौ पर फिलहाल कांग्रेस के विधायक काबिज हैं, जो गठबंधन की स्थिति को और मजबूत बनाता है. इस बीच, भारती का कहना है कि गठबंधन के उम्मीदवारों को उन स्थानीय नेताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ और जनाधार है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विपक्षी दलों TVK और NTK के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा. अगर वे कड़ी टक्कर देना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसे उम्मीदवार उतारने होंगे जिनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत मौजूदगी हो और जो मतदाताओं के बीच भरोसा कायम कर सकें.

यह भी पढ़ेंः ओरुनोदोई स्कीम क्या असम में बन गई है 'आंदोलन'? चुनाव में हो रही इसकी जोरदार चर्चा

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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