आखिर कमल हासन ने 'तमिलनाडु चुनाव' में क्यों नहीं उतारे उम्मीदवार? सामने आ गई वजह

Tamil Nadu Election 2026: कमल हासन की पार्टी MNM और सत्ताधारी DMK के बीच बीते कई सप्ताह से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में होने वाले सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो रही थी. दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हो पाई. क्योंकि एमएनएम ने शुरुआत में 12 सीटों की मांग की थी, जबकि डीएमके ने उसे महज 2 सीटें ही ऑफर की थी.
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Tamil Nadu Assembly Elections 2026: 21 फरवरी साल 2018 में अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने जोर शोर से मक्कल नीधि मय्यम (MNM) है नाम की सियासी पार्टी का गठन किया. कमल हासन ने तमिलनाडु के मदुरै में इस क्षेत्रीय पार्टी की शुरुआत की थी, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी में सक्रिय है. 'मक्कल नीधि मय्यम' का हिंदी में अर्थ 'जन न्याय केंद्र' होता है. अभी पार्टी को बने हुए एक दशक भी नहीं बीता था कि साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पार्टी ने किनारा कर लिया और इस चुनाव में अपना कोई भी उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है.
इसके पहले मंगलवार (24 मार्च) को एमएनएम चीफ और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने सूबे के सीएम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके स्टालिन से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद ये कमल हासन का फैसला आया कि वो इस विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को नहीं उतारेंगे. कमल हासन के इस फैसले के पीछे क्या वजह हो सकती है ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है. दरअसल इस मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि कमल हासन की पार्टी डीएमके से गठबंधन तो करेगी लेकिन चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और डीएमके का बाहर से समर्थन करेगी.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले लिए गए कमल हासन के इस बड़े फैसले के पीछे की वजह ये ट्वीट है जो उन्होंने त्याग नहीं कर्त्वय, स्वार्थ नहीं धैर्य बताया. कमल हासन ने मंगलवार को तमिल भाषा में महज दो लाइन का एक छोटा ट्वीट करके ये बता दिया कि वो इस विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल डीएमके को बिना शर्त के बाहर से समर्थन देंगे. कमल हासन ने एक संक्षिप्त तमिल ट्वीट में लिखा: 'यह त्याग नहीं, कर्तव्य है. यह स्वार्थ नहीं, धैर्य है.'
कमल हासन की पार्टी MNM और सत्ताधारी DMK के बीच बीते कई सप्ताह से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में होने वाले सीटों के बंटवारे पर बातचीत हो रही थी. दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हो पाई. क्योंकि एमएनएम ने शुरुआत में 12 सीटों की मांग की थी, जबकि डीएमके ने उसे महज 2 सीटें ही ऑफर की थी. इसके पीछे भी ये शर्त थी कि एमएनएम 'राइजिंग सन' चुनाव चिन्ह पर अपने उम्मीदवार उतारे. एमएनएम ने डीएमके की इस शर्त को स्वीकार नहीं किया और कहा कि इससे उनकी सियासी पहचान खत्म हो जाएगी. डीएमके अपनी बात पर अड़ी रही तो एमएनएम ने इस अपमानजनक समझौते की तुलना में खुद को चुनाव से बाहर रखना ही ज्यादा बेहतर समझा.
कमल हासन ने जब साल 2018 में MNM पार्टी की स्थापना की थी तो उसे एक धर्मनिरपेक्ष और वैकल्पिक सियासत के रूप में पेश कर रही थी. हालांकि बीते 2 चुनावों, (साल 2019 का लोकसभा चुनाव और साल 2021 का विधानसभा चुनाव) में इस पार्टी का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. दोनों ही चुनावों में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी. विधानसभा चुनाव में तो पार्टी ने 154 कैंडिडेट्स को टिकट दिया लेकिन वो पूरे सूबे से महज 3.7 फीसदी वोट ही शेयर कर सके.
एमएनएम नेताओं का मानना है कि उनकी पार्टी किसी और सियासी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी. इससे उनकी सियासी पहचान कमजोर होगी और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा. जब दोनों दलों में बात नहीं बन पाई तब कमल हासन ने पीछे हटने का फैसला किया. सूत्रों की मानें तो उन्होंने अपनी टीम से कहा, 'अब बात सीट या चुनाव चिन्ह की नहीं है बल्कि सूबे की विभाजनकारी ताकतों को रोकने की है. इसलिए हमने राज्य और देश के हित में अपने गठबंधन को बनाए रखने का फैसला किया है हम भले ही चुनाव में नहीं उतरें लेकिन हम उनका सहयोग बाहर से करते रहेंगे.' अब कमल हासन पूरे तमिलनाडु में डीएमके के लिए स्टार प्रचारक बनकर उतरेंगे. अगर वो दो सीटों पर चुनाव लड़ते तो उनका असर दो सीटों पर ही खत्म हो जाता लेकिन अब पूरे राज्य में उनका असर दिखाई देगा.
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