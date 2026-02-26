Advertisement
Hindi Newsदेशजनता को मंहगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम; अब कितनी होगी कीमत?

जनता को मंहगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम; अब कितनी होगी कीमत?

तमिलनाडु मिल्क एजेंट्स वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पोन्नुसामी ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों ने डेयरी किसानों को दिए जाने वाले प्रोक्योरमेंट रेट बढ़ाने के बाद रिटेल कीमतों में बदलाव किया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 10:49 PM IST
तमिलनाडु में बढ़े दूध और दही के दाम
तमिलनाडु की प्राइवेट दूध कंपनियों ने दूध के प्रोडक्शन में कमी और किसानों से दूध खरीदने की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए रिटेल दूध की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी हैं. बड़े ब्रांड्स के लिए कीमतों में बदलाव पहले ही लागू हो चुका है, और इससे घरों के बजट के साथ-साथ डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भर छोटे बिजनेस पर भी असर पड़ने की उम्मीद है. अरोक्या 21 फरवरी को बदले हुए रेट लागू करने वाली पहली कंपनियों में से एक थी, जिससे दूध और दही दोनों के दाम बढ़ गए.

जैसे ही अरोक्या ने ये फैसला लिया इसके तुरंत बाद, डोडला और जर्सी जैसे दूसरे बड़े प्राइवेट डेयरियों ने भी ऐसा ही किया. इस बढ़ोतरी के साथ, फुल-क्रीम दूध की कीमत 76 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 78 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि स्पेशल टी दूध की कीमत अब 68 रुपए से बढ़कर 70 रुपए प्रति लीटर हो गई है. स्टैंडर्डाइज्ड दूध 66 रुपए से बढ़कर 68 रुपए प्रति लीटर, टोंड दूध 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए और डबल-टोंड दूध 48 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गया है.  दही की कीमतों में भी बदलाव किया गया है.

जानिए अब क्या होंगी नई कीमतें?

इसके पहले एक किलोग्राम दही की कीमत 74 रुपए थी अब दाम बढ़ने के बाद ये 76 रुपए हो गई है. वहीं 450 ग्राम दही का पैक 38 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गया है. डबल-टोन्ड दही की कीमत 70 रुपए से बढ़कर 72 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है. प्राइवेट डेयरियों द्वारा कीमत बढ़ाने से कई ग्राहक सरकारी डेयरी कोऑपरेटिव ब्रांड आविन की ओर चले गए हैं, जो काफी कम कीमतों पर दूध बेच रहा है. अभी, आविन दूध की कीमत प्राइवेट ब्रांड की तुलना में लगभग 18 रुपए प्रति लीटर कम है, जिसमें आधा लीटर पर लगभग 10 रुपए का अंतर है.

कई दुकानों पर स्टॉक की कमी

कीमतों में भारी अंतर के कारण आविन प्रोडक्ट्स की मांग में तेजी आई है, जिसके कारण कई रिटेल दुकानों पर स्टॉक की कमी हो गई है, जहां सप्लाई आने के तुरंत बाद ही बिक जाने की खबर है. इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि राज्य में दूध का प्रोडक्शन कम होने से यह बढ़ोतरी हुई है, जिससे प्राइवेट डेयरियों को किसानों से ज्यादा कीमतों पर दूध खरीदना पड़ रहा है. तमिलनाडु मिल्क एजेंट्स वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पोन्नुसामी ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों ने डेयरी किसानों को दिए जाने वाले प्रोक्योरमेंट रेट बढ़ाने के बाद रिटेल कीमतों में बदलाव किया है.

आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं कीमतें

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आविन ने दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए हैं, और चेतावनी दी कि गर्मी शुरू होने से पहले ही प्रोडक्शन कम हो गया है और आने वाले महीनों में हालत और खराब हो सकती है. इसके अलावा, उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से अपील की कि वे बदले हुए रिटेल प्राइस को देखते हुए दूध एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन बढ़ा दें.

यह भी पढ़ेंः जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना

