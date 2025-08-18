Tamil Nadu Registration System: प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना हमेशा से लोगों के लिए परेसानी और झंझट भरा काम होता है. रजिस्ट्री करवाने के लिए सब-रजिस्टार ऑफिस (SRO) के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां लंबी भीड़ और कागजी कार्यवाही से लोग परेशान रहते हैं. लेकिन अब तमिलनाडु सरकार इस परेशानी से छुटकारा दिलाने जा रही है. राज्य सरकार जल्द ही देश का पहला ऐसा ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने वाली है, जिसके जरिए जमीन या मकान की रजिस्ट्री घर बैठे की जा सकेगी. शुरुआत में यह सुविधा वैकल्पिक होगी, लेकिन आगे चलकर इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा. यह कदम लोगों का समय और पैसा दोनों बचाएगा.

ये भी पढें: एनडीए के वीपी पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है?

क्यों जरूरी पड़ा यह डिजिटल कदम?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु में हर साल करीब 36 लाख दस्तावेज रजिस्टर्ड होते हैं. इनमें 5.5 लाख मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड (MOD) और 3.5 लाख रसीद डीड शामिल हैं. वहीं, चेन्नई में हर महीने औसतन 26 हजार अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्री होती है. वर्तमान में राज्य में 582 सब-रजिस्टार ऑफिस हैं, जिनमें से ज्यादातर जगह और पार्किंग की कमी से जूझ रहे हैं. यहां रोजाना भीड़ उमड़ती है, जिससे खरीदारों और बिल्डर्स दोनों को परेशानी होती है. इसी वजह से सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है, ताकि समय, मेहनत और पैसा तीनों की बचत हो सके.

कैसे होगा घर बैठे रजिस्ट्रेशन?

नए मॉडल में खरीदार, बेचने वाला और बिल्डर्स को अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. संबंधित सब-रजिस्टार ऑफिस इन डॉक्यूमेंट्स की जांच कर मंजूरी देगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन विभाग बड़े बिल्डर्स और डेवलपर एसोसिएशन को खास सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा. अधिकारियों के मुताबिक, इस सुविधा की शुरुआत साल के अंत तक कर दी जाएगी. इस प्रक्रिया में आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन भी जोड़ा जाएगा. यानी फिंगरप्रिंट और आईरिस वेरिफिकेशन के जरिए पहचान की पुष्टि होगी. इसके लिए बिल्डर्स को बायोमेट्रिक और आईरिस स्कैनर खरीदने होंगे. गौरतलब है कि दो साल पहले ही सरकार ने MODs, रसीद डीड्स और 5 साल तक के रेजिडेंशियल लीज डीड्स के लिए ‘प्रेज़ेंसलेस रजिस्ट्रेशन’ की शुरुआत की थी, हालांकि अब तक केवल 30 हजार दस्तावेज ही इस सिस्टम से रजिस्टर्ड हुए हैं.

ये भी पढें: हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान 'बड़ा' हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत

चुनौतियां और आगे की राह

हालांकि यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, लेकिन सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटलाइजेशन से काम आसान जरूर होगा, मगर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितने मजबूत सुरक्षा उपाय करती है. फिलहाल बैंक और सरकार इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य में MODs और रसीद डीड्स को पूरी तरह ऑनलाइन और प्रेज़ेंसलेस बना दिया जाए.