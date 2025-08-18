Tamil Nadu Registration System: अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू करेगा सुविधा
Advertisement
trendingNow12886071
Hindi Newsदेश

Tamil Nadu Registration System: अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू करेगा सुविधा

Tamil Nadu Property Registration System: तमिलनाडु सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटल बनाने जा रही है. अब खरीदार और बिल्डर्स घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगे. शुरुआत में यह सुविधा वैकल्पिक होगी, बाद में अनिवार्य की जाएगी. इससे समय बचेगा, भीड़ और भ्रष्टाचार कम होगा, हालांकि सुरक्षा और धोखाधड़ी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tamil Nadu Registration System: अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू करेगा सुविधा

Tamil Nadu Registration System: प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना हमेशा से लोगों के लिए परेसानी और झंझट भरा काम होता है. रजिस्ट्री करवाने के लिए सब-रजिस्टार ऑफिस (SRO) के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जहां लंबी भीड़ और कागजी कार्यवाही से लोग परेशान रहते हैं. लेकिन अब तमिलनाडु सरकार इस परेशानी से छुटकारा दिलाने जा रही है. राज्य सरकार जल्द ही देश का पहला ऐसा ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने वाली है, जिसके जरिए जमीन या मकान की रजिस्ट्री घर बैठे की जा सकेगी. शुरुआत में यह सुविधा वैकल्पिक होगी, लेकिन आगे चलकर इसे अनिवार्य कर दिया जाएगा. यह कदम लोगों का समय और पैसा दोनों बचाएगा.

ये भी पढें: एनडीए के वीपी पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है?

क्यों जरूरी पड़ा यह डिजिटल कदम?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु में हर साल करीब 36 लाख दस्तावेज रजिस्टर्ड होते हैं. इनमें 5.5 लाख मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड (MOD) और 3.5 लाख रसीद डीड शामिल हैं. वहीं, चेन्नई में हर महीने औसतन 26 हजार अपार्टमेंट्स की रजिस्ट्री होती है. वर्तमान में राज्य में 582 सब-रजिस्टार ऑफिस हैं, जिनमें से ज्यादातर जगह और पार्किंग की कमी से जूझ रहे हैं. यहां रोजाना भीड़ उमड़ती है, जिससे खरीदारों और बिल्डर्स दोनों को परेशानी होती है. इसी वजह से सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है, ताकि समय, मेहनत और पैसा तीनों की बचत हो सके.

कैसे होगा घर बैठे रजिस्ट्रेशन?

नए मॉडल में खरीदार, बेचने वाला और बिल्डर्स को अपने दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. संबंधित सब-रजिस्टार ऑफिस इन डॉक्यूमेंट्स की जांच कर मंजूरी देगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन विभाग बड़े बिल्डर्स और डेवलपर एसोसिएशन को खास सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा. अधिकारियों के मुताबिक, इस सुविधा की शुरुआत साल के अंत तक कर दी जाएगी. इस प्रक्रिया में आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन भी जोड़ा जाएगा. यानी फिंगरप्रिंट और आईरिस वेरिफिकेशन के जरिए पहचान की पुष्टि होगी. इसके लिए बिल्डर्स को बायोमेट्रिक और आईरिस स्कैनर खरीदने होंगे. गौरतलब है कि दो साल पहले ही सरकार ने MODs, रसीद डीड्स और 5 साल तक के रेजिडेंशियल लीज डीड्स के लिए ‘प्रेज़ेंसलेस रजिस्ट्रेशन’ की शुरुआत की थी, हालांकि अब तक केवल 30 हजार दस्तावेज ही इस सिस्टम से रजिस्टर्ड हुए हैं.

ये भी पढें: हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान 'बड़ा' हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत

चुनौतियां और आगे की राह

हालांकि यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, लेकिन सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटलाइजेशन से काम आसान जरूर होगा, मगर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितने मजबूत सुरक्षा उपाय करती है. फिलहाल बैंक और सरकार इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य में MODs और रसीद डीड्स को पूरी तरह ऑनलाइन और प्रेज़ेंसलेस बना दिया जाए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu Registration SystemProperty Registration System

Trending news

'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी, राज्यसभा-लोकसभा कितने बजे तक स्थगित?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी, राज्यसभा-लोकसभा कितने बजे तक स्थगित?
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
;