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Hindi Newsदेशतमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे अपनी सीट! क्या ले डूबा सनातन विरोध?

तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे अपनी सीट! क्या ले डूबा सनातन विरोध?

Tamil Nadu Election Result 2026:  तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में इस बार DMK+ को बड़ा झटका लगा है. वर्तमान समय में सत्ता काबिज पार्टी को 2 साल पहले आई TVK ने लगभग करारी हार का सामना करवा दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 04, 2026, 01:09 PM IST
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तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे अपनी सीट! क्या ले डूबा सनातन विरोध?

MK Stalin and Udhayanidhi Stalin: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने भी सभी को हैरान कर दिया है. सत्ता पर काबिज DMK+ को जनता बुरी तरह खारिज कर दिया है और 2 साल पहले वजूद में आई एक्टर थलापति विजय की पार्टी TVK ने कमाल प्रदर्शन किया है. जबकि दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं. दोनों को लेकर आई ऐसी खबर के बाद कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि बाप-बेटे की जोड़ी को उनका हिंदू विरोध इस चुनाव में ले डूबा है. 

2023 में एदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म की तुलना डेंगु और मलेरिया जैसी बीमारियों से किया था. उदयनिधि ने एक सम्मेलन में कहा था कि 'सनातन धर्म सामाजिक समानता के खिलाफ है और इसे खत्म करना चाहिए.' उनके इस बयान के बाद देशभर में खूब बवाल मचा. कई राज्यों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुईं, मामला अदालत तक पहुंचा और भाजपा समेत विपक्षी दलों ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया.

एमके स्टालिन की सफाई से भी नहीं थमा विवाद

हैरानी की बात यह है कि जब विवाद बढ़ गया तो, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सामने आए और बेटे का खुलकर बचाव किया. उन्होंने कहा कि उदयनिधि का बयान किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि 'जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों' के खिलाफ था. उनकी यह सफाई राजनीतिक विवाद को थाम नहीं सकी. मुद्दा लगातार चुनावी भाषणों और बहसों में उठा, जहां विपक्ष ने इसे हिंदू विरोध की छवि से जोड़कर प्रचारित किया.

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यह भी पढ़ें: सभी की नजरें बंगाल पर टिकी रह गईं, खेला तो विजय की TVK ने कर दिया, सबकी सीटी बजा दी

A RAJA ने भी विवाद को दिया तूल

बात सिर्फ यहीं नहीं रुकती, बाद में भी यह विवाद ठंडा नहीं पड़ा. A. Raja जैसे नेताओं के बयानों ने इसे और हवा दी. उदयनिधि स्टालिन के बयान पर देशभर में बहस चल ही रही थी कि ए राजा ने एक सार्वजनिक प्रोग्राम में कहा कि 'सनातन धर्म सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि HIV और कुष्ठ जैसी बीमारी के समान है.' जिससे यह धारणा मजबूत हुई कि स्टालिन परिवार की राजनीति धर्म बनाम विचारधारा के टकराव में उलझ गई है.

कहां-कहां से सीट लड़ रहे हैं MK स्टालिन और उदयनिधि?

अब 2026 के चुनावी रुझानों में DMK तो 50 के आसपास सिमट ही गई, बल्कि शुरुआती आंकड़े देखने से ऐसा लग रहा है कि बाप-बेटे की जोड़ी भी अपनी साख नहीं बचा पाएगी. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पारंपरिक सीट कोलाथुर (Kolathur), चेन्नई से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके बेटे उदयनिधि ने चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी से चुनाव लड़ा. दोनों ही नेताओं 2021 के चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जीत का स्वाद मिलना मुश्किल लग रहा है.

87 फीसद हिंदू आबादी और सनातन का विरोध

दिलचस्प बात यह भी है कि तमिलनाडु में करीब 87% आबादी हिंदू है (जनगणना 2011 के आधार पर अनुमान), ऐसे में सनातन पर दिए गए बयान और उससे जुड़े विवाद चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बने रहे. जबकि दूसरी तरफ विजय थलापति की TVK उनके लिए मुसीबत बन गई. TVK खुद को पारंपरिक DMK–AIADMK राजनीति से अलग 'सिस्टम बदलो' वाले विकल्प के रूप में पेश किया. विडय की लोकप्रियता को पार्टी ने सीधे जनता से कनेक्ट बनाने में इस्तेमाल किया, लेकिन सिर्फ स्टार पावर पर नहीं, बल्कि क्लीन गवर्नेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर फोकस रखा.

TVK के फॉर्मूला असरदार साबित हुआ

TVK ने वेलफेयर राजनीति को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि उसे टार्गेटेड और पारदर्शी बनाने की बात कही, जिससे मिडिल क्लास तबका और युवा दोनों के दिलों में जगह बनाई. एंटी-इंकंबेंसी के माहौल में नई राजनीति और बदलाव का यह मैसेज जमीन पर असरदार साबित हुआ और TVK खुद को तीसरे विकल्प नहीं, बल्कि मुख्य विकल्प के रूप में स्थापित करने में सफल रही.

 

Tamil Nadu Election: 2021 vs 2026

पार्टी / गठबंधन 2021 सीटें 2026 सीटें (रुझान)
DMK+ 159 63
AIADMK+ 75 64
TVK पार्टी नहीं बनी थी 107

2026 के आंकड़े रुझानों पर आधारित हैं

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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