Hindi Newsदेश

दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की खौफनाक टक्कर

Sivaganga Bus Accident:तमिलनाडु में दर्दनाक सड़क हादसे के चलते 7 लोगों की मौत हो गई. शिवगंगा जिले के एसपी शिव प्रसाद की तरफ से जारी बयान में तिरुपत्तर के पास हुई भीषण बस भिड़ंत की जानकारी दी गई है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:10 PM IST
दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, दो बसों के बीच आमने-सामने की खौफनाक टक्कर

Tamil Nadu bus accident: तमिलनाडु से दर्दनाक सड़क हादसे की खबरें सामने आ रही हैं, जहां दो बसों के आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई है. हालांकि, सड़क हादसे के कारणों की अभी पता नहीं लग पाया है. शिवगंगा  जिले के एसपी शिव प्रसाद की तरफ से इस भीषण भिड़ंत को लेकर बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने तिरुपत्तूर के पास दो बसों के बीच आमने-सामने की टक्कर होने से 7 लोगों की मौत के बारे में जानकारी दी है.

सरकारी बसों के बीच टक्कर
तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है. क्योंकि इस भीषण टक्कर में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. शिवगंगा में गुम्मिदीपोंडी फ्लाईओवर के पास दो सरकारी बसों की आमने-सामने टक्कर के चलते यह हादसा हुआ है. हादसे के बाद मौके पर प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया है. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है. 

घायलों का इलाज जारी 
हादसे में घायल लोगों को शिवगंगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि कुछ लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है,जिनको बचाने का हर संभव प्रयास डॉक्टरों की तरफ से किया जा रहा है. पुलिस की तरफ से जारी किए बयान में एक बस के कराईकुडी जाने की जानकारी सामने आई है तो वहीं दूसरी बस मदुरै जा रही थी. इसी दौरान थिरुपत्तुर के पास सड़क पर इनकी आमने सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी की अधिकतर यात्री बसों के अंदर ही फंस गए, जिनको स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला है .

