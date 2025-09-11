Watch: 2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने बुजुर्ग पिता को फर्श घसीटा
Tamil Nadu: कोयंबटूर जिले के सरकारी जनरल अस्पताल में एक बेटे को अपने बीमार पिता को फर्श पर घसीटकर ले जाना पड़ा. जबकि, उन्होंने दो घंटे तक स्ट्रेचर इंतजार किया था. लेकिन इसके बावजूद  अस्पताल प्रशासन ने उन्हें व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 11, 2025, 09:11 PM IST
Coimbatore Hospital Viral Video: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले से झकझोर देने वाली खबर आई है. यहां गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में एक बेटे को अपने बीमार पिता को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला. जबकि उन्होंने दो घंटे इंतजार भी किया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई. इसके बाद बेटे को अपने बीमार पिता को फर्श पर घसीटते हुए ले जाना पड़ा. घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, जिसपर जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.  भाजपा ने भी इस मामले पर राज्य सरकार पर हमला बोला है.

तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख नैनार नागेंद्रन ने गुरुवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हेल्थ सिस्टम की हालत बेहद खराब हो गई है. मामला कोयंबटूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, जहां एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिखा कि एक शख्स अपने बीमार पिता को दो घंटे तक व्हीलचेयर न मिलने के बाद जमीन पर घसीटकर ले जाता है. इस घटना ने सरकार की लापरवाही और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा को उजागर कर दिया है.'

'दिल दहला देने वाला घटना'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए नागेंद्रन ने इस घटना को 'दिल दहला देने वाला' बताया और राज्य के मजबूत हेल्थ सिस्टम के दावों पर सवाल उठाए. उन्होंने सीएम स्टालिन से वाल करते हुए कहा, 'बिना सड़क सुविधा वाले पहाड़ी इलाकों में कपड़े के स्ट्रेचर पर मरीजों को ले जाने से लेकर मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों में मरीजों को घसीटने तक, क्या लोगों को मेडिकल सर्विस के लिए परेशान करना ही 'विश्व-प्रसिद्ध स्वास्थ्य सेवा ढांचा' है, मुख्यमंत्री स्टालिन?'

नागेंद्रन सरकार पर बड़ा आरोप

नागेंद्रन ने सरकार पर जरूरी सर्विस की बजाय प्रचार को तरजीह देने का इल्जाम लगाया. उन्होंने कहा, 'कम से कम सरकार का कार्यकाल खत्म होने के कगार पर, दिखावटी खोखले विज्ञापनों को दरकिनार कर बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए.'

