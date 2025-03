Rupee Symbol Row: तमिलनाडु सरकार ने रुपये का सिंबल ही बदल दिया, भाषा विवाद पर स्टालिन चाहते क्या हैं?

DMK की अगुआई वाली तमिलनाडु सरकार ने भाषा विवाद को और भड़का दिया है. राज्य सरकार ने अपने बजट 2025-26 से रुपये के आधिकारिक प्रतीक (₹) को हटाने का फैसला किया है. इसकी जगह तमिल प्रतीक लिखा जाएगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने देश में राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को ठुकराया है. इस तरह से राज्य सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के खिलाफ विरोध को नए लेवल पर ले जाना चाहती है. इसका विरोध तुरंत शुरू हो गया है.

Tamilnadu CM Stalin has dropped the official Indian ₹ (Rupee) symbol from the budget that his govt presented today.

These megalomaniacs think they're governing a country. Constantly rejecting India’s federal structure, they are insulting the mandate of the people of Tamilnadu!! pic.twitter.com/dU8WaZFb0Y

— Priti Gandhi (@MrsGandhi) March 13, 2025