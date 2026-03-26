AIADMK के घोषणापत्र से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, तेज हुई 'विकास बनाम फ्रीबीज' की बहस

Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है. 25 मार्च को AIADMK ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसमें आम जनता को लुभाने वाली कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है. इन वादों ने जहां एक तरफ लोगों का ध्यान खींचा है, वहीं दूसरी ओर राज्य में 'विकास बनाम फ्रीबीज' की बहस भी तेज कर दी है. पार्टी के प्रमुख नेता ई के पलानीसामी (Edappadi K Palaniswami) ने घोषणापत्र पेश करते हुए कई सीधे लाभ देने वाली योजनाओं का वादा किया. उन्होंने कहा कि राज्य के करीब 2.22 करोड़ राशन कार्ड धारकों को हर साल तीन मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. इसके साथ ही मुफ्त रेफ्रिजरेटर, हर महीने एक किलो दाल और एक लीटर खाद्य तेल देने का भी वादा किया गया है.

इतना ही नहीं, घोषणापत्र में शिक्षा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है. पार्टी ने एजुकेशन लोन माफी का वादा करते हुए युवाओं को राहत देने की बात कही है. हालांकि, इन वादों को लेकर राजनीतिक और आर्थिक हलकों में सवाल भी उठने लगे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि पहले से वित्तीय दबाव झेल रहे राज्य पर इन योजनाओं से अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. ऐसे में चुनावी मैदान में अब असली मुकाबला सिर्फ वादों का नहीं, बल्कि विकास और मुफ्त सुविधाओं के बीच संतुलन का भी माना जा रहा है.

बदल रहा है तमिलनाडु का चुनावी परिदृश्य

AIDMK के इस चुनावी घोषणापत्र के जारी करने के बाद एक तरफ महंगाई से जूझ रहे गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर पेश किया जा रहा है, तो दूसरी ओर इन पर सवाल भी उठने लगे हैं. आलोचकों का कहना है कि ऐसी योजनाएं राज्य की पहले से दबाव में चल रही आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकती हैं. फिलहाल राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में ही खर्च हो रहा है, जिससे वित्तीय संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है. एक्सपर्ट्स की मानें तो तमिलनाडु की सियासत में समय के साथ बड़ा बदलाव आया है.

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सियासी और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है बड़ा असर

द्रविड़ आंदोलन के शुरुआती दौर में जहां शिक्षा, आरक्षण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी बुनियादी जरूरतों पर जोर दिया जाता था, वहीं अब पार्टियों का मुख्य फोकस धीरे-धीरे उपभोक्ता-आधारित मुफ्त योजनाओं की ओर शिफ्ट हो गया है. इस बदलाव की शुरुआत 1980 के दशक में मिड-डे मील योजना से हुई, जिसे बाद में 2006 में मुफ्त रंगीन टीवी जैसी योजनाओं ने आगे बढ़ाया. इसके बाद मिक्सर-ग्राइंडर, लैपटॉप, शादी के लिए सोना और नकद सहायता जैसी योजनाएं भी जुड़ती चली गईं. अब यह सिलसिला तमिलनाडु की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर गहरा असर डाल रहा है, जिस पर बहस तेज होती जा रही है.

फ्रीबीज बनाम विकास की योजनाएं

सियासी विश्लेषकों के मुताबिक, राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही होनी चाहिए. मुफ्त की योजनाएं जनता को अल्पकालिक लाभ ही दे पाती हैं. अगर जनता आत्मनिर्भर होगी तो राज्य का विकास होगा. वहीं अगर आप जनता को फ्रीबीज में उलझाएंगे तो ये जनता को सरकार की दया दृष्टि पर जीवन यापन करने की ओर निर्भर कर देती हैं. इससे राज्य के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जाएगा. फिलहाल मौजूदा समय तमिलनाडु की राज्य सरकार पर करीब 8 लाख करोड़ रुपये से भी ऊपर तक कर्ज पहुंच चुका है. सालाना ब्याज भुगतान 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है. ऐसे में जनता को नई मुफ्त की योजनाएं देना राज्य के बुनियादी ढांचे, उद्योग और सतत विकास में निवेश को प्रभावित कर सकता है.

राज्य में कब से शुरू हुईं ऐसी योजनाएं, जानिए कैसे हुआ विस्तार

तमिलनाडु की राजनीति में 'तुरंत लाभ' वाली योजनाओं की परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं. इस तरह की राजनीति की शुरुआत एम करुणानिधि के दौर में देखने को मिली थी, जहां आम लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाने की सोच को बढ़ावा दिया गया. हालांकि, इसे बड़े और संगठित स्तर पर लागू करने का श्रेय जे जयललिता को जाता है. साल 2011 में सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू कीं, जिनका असर सीधे आम जनता के जीवन पर पड़ा. इनमें मुफ्त मिक्सर-ग्राइंडर, पंखे, छात्रों के लिए लैपटॉप, महिलाओं के लिए सोना, ग्रामीण परिवारों के लिए बकरी और गाय, साथ ही सीमित खपत तक मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं शामिल थीं.

राज्य पर बढ़ता खर्च और भारी आर्थिक बोझ

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य पहले से ही हर साल लगभग 45,000 से 50,000 करोड़ रुपये कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रहा है. ऐसे में अगर चुनावी वादों की नई घोषणाएं जुड़ती हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और बढ़ना तय है. फिलहाल यह खर्च राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का करीब 11 प्रतिशत है. स्पेशलिस्ट इस बात की वॉर्नंग देते हैं कि एक बार जब जनता की उम्मीदें इन योजनाओं से जुड़ जाती हैं, तो बाद में इन्हें कम करना या बंद करना किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है. कुल मिलाकर, तमिलनाडु में बढ़ती चुनावी घोषणाओं की यह प्रतिस्पर्धा जहां आम लोगों को तात्कालिक राहत देने का वादा करती है, वहीं दूसरी ओर राज्य की लंबी अवधि की आर्थिक स्थिरता को लेकर गंभीर चिंताएं भी पैदा कर रही है.