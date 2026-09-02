Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /Tamil Nadu Temples Mobile Ban: अब भगवान के दर्शन से पहले जमा करना होगा फोन, 52 बड़े मंदिरों में लागू हुआ नया नियम

Tamil Nadu Temples Mobile Ban: अब भगवान के दर्शन से पहले जमा करना होगा फोन, 52 बड़े मंदिरों में लागू हुआ नया नियम

तमिलनाडु की विजय सरकार ने 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल और ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. अब श्रद्धालुओं को फोन जमा करने के लिए 5 रुपये देने होंगे. जानिए रील्स, फोटोग्राफी पर रोक और इस नए नियम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Sep 02, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:44 AM IST
Tamil Nadu Temples Mobile Ban: अब भगवान के दर्शन से पहले जमा करना होगा फोन, 52 बड़े मंदिरों में लागू हुआ नया नियम
Image Credit: (AI Generated Image) अब श्रद्धालुओं को फोन जमा करने के लिए 5 रुपये देने होंगे.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेरिका में भारतीय बंदे ने Tesla Cybertruck को बना डाला देसी ट्रक, फोटो हो गया वायरल
2
3
4
5