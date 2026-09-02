/Tamil Nadu Temples Mobile Ban: अब भगवान के दर्शन से पहले जमा करना होगा फोन, 52 बड़े मंदिरों में लागू हुआ नया नियम

अगर आप भी मंदिर जाकर इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाने या कूल सेल्फी लेने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है. तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य के 52 सबसे बड़े और मशहूर मंदिरों में स्मार्टफोन्स ले जाने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. अब अगर आप मंदिर जा रहे हैं, तो आपको गेट पर ही अपना महंगा फोन जमा करना पड़ेगा और इसके बदले 5 रुपये की फीस भी देनी होगी. सरकार का कहना है कि यह फैसला मंदिरों की शांति और पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है, ताकि लोग भगवान के दर्शन पर ध्यान दें, न कि सोशल मीडिया के कंटेंट पर.
आजकल के यूथ में हर जगह रील्स बनाने और सेल्फी खींचने का क्रेज काफी बढ़ गया है. लेकिन जब यह क्रेज मंदिरों के अंदर तक पहुच गया, तो विवाद खड़ा होना लाजमी था. तमिलनाडु की विजय सरकार ने अब इस पर कड़ा एक्शन लिया है. सरकार ने राज्य के 52 प्रमुख मंदिरों में स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. यह नया नियम मंगलवार से लागू भी हो चुका है. हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) मंत्री रमेश ने इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने साफ कहा कि मंदिरों के अंदर शांति बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता है.
नए नियम के मुताबिक, अगर कोई श्रद्धालु अपने साथ स्मार्टफोन लेकर मंदिर पहुंचता है, तो उसे मंदिर के मेन गेट पर बने स्पेशल काउंटर पर फोन जमा करना होगा. फोन जमा करने के बदले श्रद्धालुओं को 5 रुपये का चार्ज देना होगा. फोन जमा करने पर एक प्लास्टिक का टोकन या रसीद मिलेगी, जिसे दिखाकर दर्शन के बाद फोन वापस लिया जा सकेगा.
अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मंदिर में कोई भी फोन नहीं ले जाया जा सकता, तो ऐसा नहीं है. सरकार ने इस नियम में एक छोटी सी राहत दी है. जिन फोन्स में कैमरा नहीं होता यानी की-पैड वाले बेसिक फोन्स, उन्हें मंदिर के अंदर ले जाने की इजाजत होगी. मंत्री रमेश ने साफ किया कि दिक्कत फोन से नहीं, बल्कि फोन के कैमरे से है, जिससे लोग अंदर वीडियो और रील्स बनाते हैं.
कांचीपुरम के मशहूर देवराजास्वामी-अथि वरदार मंदिर में मंगलवार सुबह 6 बजे से ही यह नया सिस्टम लागू कर दिया गया. यहां फोन जमा करने के लिए बाकायदा कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था बनाई गई है. काउंटर पर दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो हेल्पर्स तैनात किए गए हैं. जब कोई श्रद्धालु फोन जमा करता है, तो उसकी फोटो, फोन का मॉडल और मोबाइल नंबर सिस्टम में दर्ज किया जाता है. इसके बाद ही टोकन दिया जाता है ताकि कोई दूसरा किसी और का फोन न ले जा सके.
लोगों को इस नियम की जानकारी देने के लिए मंदिर प्रशासन ने पार्किंग एरिया और एंट्री गेट्स पर बड़े-बड़े नोटिस बोर्ड लगा दिए हैं. ये बोर्ड कई भाषाओं में लिखे गए हैं ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी न हो. इसके अलावा लाउडस्पीकर के जरिए भी लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि अंदर स्मार्टफोन ले जाना सख्त मना है.
यह फैसला सिर्फ सरकार का नहीं है, बल्कि इसके पीछे मद्रास हाईकोर्ट का एक पुराना आदेश है. दरअसल 2022 में तिरुचेंदुर के अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में स्मार्टफोन बैन को लेकर एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने आदेश दिया था कि मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और फोन सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जाएं. विजय सरकार ने इसी कोर्ट ऑर्डर को सख्ती से लागू किया है.
HR&CE विभाग ने बताया कि बार-बार मना करने के बावजूद कई लोग मंदिर परिसर के अंदर रील्स बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे और पूजा-पाठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे. लोग इन वीडियोज को अपने सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए अपलोड करते थे. इस वजह से मंदिर में शांति से पूजा कर रहे बाकी श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होती थी. कई बार वीआईपी या सेलिब्रिटीज के आने पर भी वीडियो बनाए जाते थे, जिससे भीड़ बेकाबू हो जाती थी. अब भगवान की मूर्तियों और पूजा के नियमों की रिकॉर्डिंग पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
इस नए नियम को लेकर लोगों के अलग-अलग व्यूज सामने आ रहे हैं. कुछ श्रद्धालुओं ने सरकार के इस कदम का दिल से स्वागत किया है. उनका कहना है कि मंदिर में लोग शांति और भक्ति के लिए आते हैं, न कि रील्स बनाने के लिए. बैन लगने से अब मंदिर का माहौल पहले जैसा पवित्र और शांत रहेगा.
वहीं दूसरी तरफ, कुछ लोगों को इस व्यवस्था से परेशानी भी हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जो रोज मंदिर आते हैं, उनके लिए हर दिन 5 रुपये देना और लाइन में लगना झंझट का काम है. कुछ लोगों का सुझाव है कि फोन जमा कराने के बजाय लोगों से बैग में फोन स्विच ऑफ करके रखने को कहा जाना चाहिए.
यह नया नियम सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि मंदिर के कर्मचारियों के लिए भी नई सिरदर्दी लेकर आया है. स्टाफ मेंबर्स का कहना है कि चप्पल-जूते संभालना आसान होता है, लेकिन आज के समय में स्मार्टफोन्स बहुत महंगे आते हैं. अगर कोई फोन गुम हो गया या उसमें कोई खराबी आ गई, तो सारी जिम्मेदारी मंदिर कर्मचारियों पर आ जाएगी. इतने सारे महंगे फोन्स को सुरक्षित संभालना एक बहुत बड़ा और तनावभरा काम है.
प्रसिद्ध मंदिरों में रोजाना हजारों-लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में अगर हर इंसान फोन जमा करने के लिए लाइन में लगेगा, तो एंट्री गेट पर बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है. श्रद्धालुओं की मांग है कि फोन जमा करने के लिए काउंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए ताकि लोगों को घंटों लाइन में न खड़ा रहना पड़े. प्रशासन का कहना है कि जरूरत के हिसाब से नए काउंटर्स तुरंत खोले जाएंगे.
कई लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या सरकार फोन जमा करने के नाम पर कमाई कर रही है. इस पर HR&CE विभाग और मंत्री रमेश ने स्थिति साफ कर दी है. उन्होंने बताया कि 5 रुपये की फीस सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नहीं है. यह पैसा उन कर्मचारियों की सैलरी, कंप्यूटर सिस्टम, सिक्योरिटी लॉकर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं.
आखिरकार, इस फैसले का सबसे बड़ा मकसद यही है कि मंदिरों के अंदर वो पुराना आध्यात्मिक माहौल वापस लाया जा सके. सोशल मीडिया के दौर में लोग भगवान के दर्शन करने से ज्यादा ध्यान अपने फोन की स्क्रीन और कैमरा एंगल पर देने लगे थे. सरकार को उम्मीद है कि शुरुआत में कुछ परेशानी जरूर होगी, लेकिन धीरे-धीरे लोग इस नए सिस्टम के आदी हो जाएंगे और मंदिरों की मर्यादा बनी रहेगी.